بهذه المناسبة، وجهت منظمة السياحة الوطنية اليابانية دعوة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة اليابان هذا الموسم وتجربة مهرجانات الصيف النابضة بالحياة

أعلنت منظمة السياحة الوطنية اليابانية عن انتعاش ملحوظ في السياحة الوافدة إلى اليابان تصدرته دول مجلس التعاون الخليجي ودولاً أخرى كسنغافورة وفيتنام والولايات المتحدة والمكسيك.

وبناءً على الإحصائيات الأولية الصادرة عن وكالة خدمات الهجرة اليابانية، فقد شهدت اليابان في النصف الأول من هذا العام 2023 زيارة 13,537 مواطنًا من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة مقاربة جداً لنسبة الزوار في العام 2019 والتي بلغت حينها 13,582زائراً، مما يدل على أهمية اليابان كوجهة مفضلة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

وعلاوة على ذلك فقد تجاوزت أعداد الزوار من قطر والكويت وعُمان والبحرين، أرقام الزوار للعام 2019، في تأكيد جديد على النمو المستمر للسياحة الوافدة من هذه الأسواق إلى اليابان.

كما شهد شهر يونيو 2023 الماضي استقبال اليابان لـ 2،073،300 زائرًا دولياً أي ما يعادل 72.0٪ من أعداد الزوار من نفس الشهر في العام 2019.

وهذه هي المرة الأولى منذ شهر يناير 2020 التي تستقبل فيها اليابان مليوني زائر في شهر واحد فقط؛ في إشارة واضحة على انتعاش صناعة السياحة في البلاد.

وبلغ عدد الزائرين الدوليين لليابان خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 رقماً مثيرًا للإعجاب حيث وصل إلى 10,712,000 زائر متجاوزًا عشرة ملايين زائر، ليعكس هذا الإنجاز المهم للسياحة اليابانية مرونة وانتعاش القطاع السياحة في اليابان ويسلط الضوء على جاذبية البلاد الدائمة للمسافرين العالميين.

وأعرب السيد كوباياشي دايسوكي المدير التنفيذي لمكتب منظمة السياحة الوطنية اليابانية بالشرق الأوسط عن سعادته وامتنانه لهذا الانتعاش في أعداد السياح من دول مجلس التعاون الخليجي وعزا الانتعاش إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بترتيبات الإعفاء من التأشيرة وطلبات التأشيرة عبر الإنترنت في بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة للإلغاء التام لتدابير مراقبة الحدود المتعلقة بـفيروس كورونا في شهر أبريل.

وأشار السيد كوباياشي إلى أن التعاون الوثيق مع شركات الطيران ووكالات السفر في المنطقة ساهمت أيضاً في تعزيز مكانة اليابان كوجهة ترفيهية مفضلة لدى مواطني وسكان المنطقة.

ووجه السيد كوباياشي دعوة لجميع المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي للانغماس في التراث الثقافي الغني لليابان والمناظر الطبيعية الخلابة في فصل الصيف وتجربة كرم الضيافة اليابانية.

ومع حلول فصل الصيف، دعا السيد كوباياشي دايسوكي جميع زوار اليابان للمشاركة في المهرجانات الصيفية المثيرة التي تنتظرهم للحصول على تجربة لا تنسى للمهرجانات الصيفية وأوصى بزيارة منطقة توهوكو في أوائل أغسطس حيث تقام ثلاث مهرجانات رئيسية تعرف بـ سانداي ماتسوري على مدى عدة أيام.

ومن بين المهرجانات الصيفية سيقام مهرجان نيبوتا (2-7 أغسطس) بفعالياتها الشهيرة التي يتم عرضها في الشوارع تحديداً، حيث تكون الشوارع مضاءة مثل الفوانيس الورقية العملاقة أمام الحشود المتحمسة.

كما ويمكن للزوار أيضا حضور مهرجان سينداي تاناباتا (من 6 إلى 8 أغسطس) في سينداي المعروفة بألواحها الملونة الطويلة التي تزين أروقة التسوق في المدينة.

يتميزمهرجان أكيتا كانتو الذي سيقام بين (3-6 أغسطس) في أكيتا بمسيرات مع المشاركين الذين يحملون أبراج الفوانيس المثبتة على عمود والتي تعطي المهرجان اسمه.

حدث آخر لا ينبغي تفويته هو مهرجان الأرض في جزيرة سادو محافظة نيغاتا حيث ستعرض النسخة السادسة والثلاثون التي ستقام في الفترة من 18 إلى 20 أغسطس في مدينة أوجي وحولها، فنانين وضيوف مختلفين يتعاونون مع كودو، وهي مجموعة طبول التايكو ذات الشهرة العالمية ومقرها جزيرة سادو.

يجذب هذا المهرجان الموسيقي الياباني الفريد آلاف الأشخاص من جميع أنحاء اليابان والعالم ويعد تجربة ثقافية غير اعتيادية يجربها الزوار.