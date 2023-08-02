عبدالعزيز الفضلي

انطلقت في المنظمة الكشفية العربية أعمال دورة تنمية إدارة العمل التطوعي للقادة المتميزين في الحركة الكشفية الكويتية والتي تستمر حتى السابع من أغسطس الحالي تحت عنوان «تنمية ادارة العمل التطوعي».



وقال رئيس اللجنة الكشفية العربية رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي، في كلمته، ان المشاركين يشكلون كوكبة متميزة من أبناء كشافة الكويت تضم قادة وعناصر فاعلة في اللجان المنبثقة عن الجمعية.



وأضاف د.الطريجي ان المنتسبين إلى الحركة الكشفية يعملون «من دون كلل أو ملل لخدمة الحركة والارتقاء بها»، مشيرا إلى سعي جمعية الكشافة الكويتية لتطوير أداء منتسبيها في المجال الكشفي، لاسيما انه مجال «تطوعي انساني».



من جانبه، أكد الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي في كلمته أن الحركة الكشفية الكويتية لها تاريخ عريق من خلال إنجازاتها وأنشطتها المتنوعة التي تقدمها لخدمة أبناء ومنتسبي الكشافة في مختلف الدول العربية.



ورحب حمدي بالوفد الكويتي في هذه الدورة التي تستهدف تطوير أداء الكوادر القيادية في الحركة الكشفية الكويتية، مؤكدا ان المنظمة الكشفية تضع إمكاناتها كافة لانجاح الدورة وبما يعود بالفائدة على المشاركين فيها.



من جهته، أعرب رئيس الوفد الكويتي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية حسين المقصيد في كلمته عن سعادته بإقامة هذه الدورة في المنظمة الكشفية العربية.



وأشار المقصيد إلى إيلاء الجمعية اهتماما كبيرا بالعمل التطوعي وأنها تعمل جاهدة على ترسيخ مثل هذه الأمور الإنسانية في نفوس أفراد المجتمع بشكل عام ومنتسبي الحركة الكشفية بشكل خاص.



وقال ان الدورة تتضمن عشر جلسات تناقش العديد من الأمور المتعلقة بالعمل التطوعي ومنها السياسة الكشفية العالمية للراشدين ومعايير تطبيقها وطنيا وأهداف التنمية المستدامة.



وأضاف أن الجلسات ستناقش أيضا الخصائص الأساسية للحركة الكشفية ومبادئ وخصائص الراشدين في الكشفية، إضافة إلى تشجيع وتحفيز القادة وكذلك إدارة المخاطر والأزمات المؤسسية وتكوين وإدارة الفريق (فن القيادة واستخدام الأسلوب العلمي في حل المشكلات).



وشهد اليوم الأول من أعمال الدورة جلسة عمل حول السياسة الكشفية العالمية للراشدين في الكشفية ومعايير تطبيقها وطنيا وأهداف التنمية المستدامة حاضر خلالها نائب المدير الإقليمي مدير إدارة الطرق التربوية بالمنظمة الكشفية العربية رفعت السباعي.



واستعرض السباعي في محاضرته أهم المحطات والمواصفات الخاصة في الراشدين بالكشفية.



وتهدف هذه الدورة، التي تنظمها الحركة الكشفية العربية التي تأسست عام 1954 وتضم في عضويتها كل الدول العربية، إلى تشجيع وتحفيز القادة على فن القيادة واستخدام الأسلوب العلمي في حل المشكلات.