استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بمكتبه مساء أمس سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى البلاد صلاح المالكي.



وجرى خلال اللقاء استعراض أهم القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع الكويت بمملكة البحرين الشقيقة، كما تم بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يخدم المصالح المشتركة.



من جهة أخرى، تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد اتصالا هاتفيا من نظيره وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات محل اهتمام الجانبين، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض أهم التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



وهنأ أوستن خلال اتصاله الشيخ أحمد الفهد بمناسبة توليه لمهام منصبه الوزاري، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور النماء.



من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد عن شكره وتقديره لنظيره الأميركي على هذا الاتصال وما تضمنه من مشاعر طيبة، مستذكرا بهذه المناسبة الدور الكبير والمحوري للولايات المتحدة الأميركية الصديقة في دعم الموقف الكويتي ومناصرة قضاياه العادلة، وذلك من خلال المشاركة الرئيسية والفعالة لقواتها المسلحة في حرب تحرير الكويت، والتي تأتي تأكيدا على عمق ورسوخ العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين.