شفيع الدين أحمد: تقديرنا عميق للكويت ونتطلع لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين في ظل العلاقات المتميزة بينهما



بحث وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس مع رئيس أركان الجيش في جمهورية بنغلاديش الصديقة الفريق أول الركن إس إم شفيع الدين أحمد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني.



وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي إن الفريق البرجس استقبل أمس الأربعاء الفريق أول الركن شفيع الدين أحمد والوفد المرافق له بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث رحب بضيوفه، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.



وأضافت أنه تمت خلال اللقاء أيضا مناقشة آلية تبادل الخبرات بين البلدين من خلال الاستعانة بالعمالة الفنية البنغلاديشية في مختلف قطاعات وزارة الداخلية وفتح المجال بين الدولتين في ذلك الأمر.



وذكرت أن الفريق أول ركن شفيع الدين أحمد أعرب من جانبه عن تقديره العميق للكويت على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعن تطلعه إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين في ظل العلاقات المتميزة بينهما.