ثامر السليم



أصدر مدير جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري تعميما بشأن حظر التدخين بجميع صوره في المباني والكليات الجامعية ومراكز العمل في الجامعة حفاظا على صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعة ومرتاديها. وبين الظفيري أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وذلك بناء على التعاميم والقرارات المتعلقة بمكافحة التدخين وتحديد الأماكن العامة التي يحظر التدخين فيها وكذلك على قانون حماية البيئة وتعديلاته واللائحة التنفيذية التي تحدد اشتراطات وضوابط التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة وكذلك الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين ومن ضمنها الجامعات والأكاديميات والمعاهـــد التعليميـــــة والتدريبية. وذكر أن جامعة الكويت تهيب بجميع منتسبي ورواد الجامعة بحظر التدخين بجميع صوره في المباني والكليات الجامعية حفاظا على صحة وسلامة الجميع، مؤكدا أن حظر التدخين في المباني الجامعية يسهم في تعزيز المدينة الصحية من خلال الحفاظ على صحة الأفراد. وأشار د.الظفيري إلى أن حظر التدخين داخل المباني والكليات يؤكد مدى التزام الجامعة بتوفير بيئة صحية لجميع منتسبيها.