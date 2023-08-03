استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود عددا من أعضاء الفريق التطوعي للمبادرة الوطنية «نقدر تعبكم»، وهم: فالح الظفيري وناصر الشمري وجمال الدين محمد، مرحبا بهم ومعبرا عن مدى سعادته بلقاء تلك الطاقات الشبابية الكويتية المتميزة التي تسعى إلى نشر الإيجابية في المجتمع. وأشاد الحمود خلال اللقاء بجهود المبادرة وأعمالها الجليلة في دعم وتكريم أبناء الوطن المعطاء في مختلف القطاعات من مسؤولين وقياديين وموظفين، مثمنا الرسالة الوطنية المخلصة للمبادرة، ومؤكدا أهمية العمل والمبادرات التطوعية، باعتبار أن تنمية المجتمع تتم من خلال المبادرات والعمل التطوعي الذي يتم بسواعد الشباب، وهي عامل أساسي في هذا الشأن.



وفي نهاية اللقاء تقدم أعضاء الفريق التطوعي بالشكر إلى الشيخ فيصل الحمود، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتكريم، معبرين عن أهمية تلك الكلمات المحفزة والمشجعة لهم، والتي من شأنها الحرص على بذل المزيد من الجهود الخيرة.