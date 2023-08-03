اختتم مركز الابتكار للتعليم المستمر والتدريب في كلية الكويت للعلوم والتكــنولوجيـا الـــدورة التحضيريـة لاختـــبارات الآيلتس، حيث استقطب المركز جميع الطلبة والموظفين الراغبين في اجراء اختبارات الآيلتس والحصول على العلامات المطلوبة للالتحاق بالجامعات المختلفة حول العالم.



وقامت الكلية مؤخرا بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المجلس الثقافي البريطاني حيث اصبحت الكلية مركزا معتمدا لإجراء اختبارات الآيلتس وكذلك لتقديم الدورات التأهيلية للاختبار، وامتدت



الدورة التحضيرية على مدار أسبوعين في داخل مبنى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بإشراف عبدالله الفرحان وألبان بكيري من قسم اللغة الإنجليزية في الجامعة الحاصلين على شهادة التدريب المعتمدة لدورات الآيلتس من المجلس الثقافي البريطاني.



وقال رئيس كلية الكويت للعــلوم والتــكنولوجيـــا البروفيسور خالد البقاعين إن مركز الابتكار للتعليم المستمر والتدريب يهدف إلى توفير ورش العمل المختلفة في اللغة، الأمن السيبراني والتكنولوجيا التي تناسب جميع فئات المجتمع لتحقيق أحد أركان الجامعة وهو استمرارية التعليم خارج الفصول الدراسية والأكاديمية، ومرحلة ما بعد التخرج وهي المرحلة التي تتطلب السعي لاكتساب المهارات والمعرفة التدريبية والعملية التي يحتاج إليها سوق العمل.



وأضاف البقاعين أن المنافسة في سوق العمل في قطاعيها الحكومي والخاص أصبحت لا تستند فقط الى الحصول على الشهادات الجامعية، وإنما مواكبة العاملين للتطور التكنولوجي في الحقول التي تعد متغيرة ولا يمكن استيعابها خلال المرحلة الجامعية فقط، لاسيما أن العالم متجدد بوتيرة سريعة، مما يدفع الجامعات الى بناء مراكز للتعليم المستمر لتضافر الجهود نحو دوام تقديم التعليم والتدريب لأبنائنا الكويتيين.



وعن تميز مركز الابتكار للتعليم المستمر والتدريب في الجامعة، بين أن جميع المختبرات ومراكز الجامعة المتطورة والمميزة مسخرة لخدمة برامج المركز، والتسجيل في أي من البرامج مفتوح للجميع لمن يرغب في الانضمام، إلى جانب تفرد المركز في تحقيق التعاون مع مختلف الجامعات العالمية لتصميم خطة برامج خاصة ومتميزة لسوق العمل الكويتي وهو ما سيتم طرحه قريبا، مؤكدا فخره بكل من الجامعة ومركز التعليم المستمر بمساعدة المشاركين في تحقيق أهدافهم النبيلة.



بدوره، أشار مدرب الآيلتس المعتمد ألبان بكيري الى أن الدورة التحضيرية صممت لتزويد جميع المشاركين بالمعرفة والمهارات الأساسية المطلوبة لتحقيق مستوى عال في الآيلتس، وأن الدورة تعتمد على مواد تدريبية أصلية يوفرها المجلس الثقافي البريطاني وجامعة كامبريدج، وتمكن المرشحون من الاستمتاع بالكثير من الأنشطة التعليمية التي تغطي جميع المهارات الأربع المدرجة في الاختبار، وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة.



من جانبه، ذكر مدرب الآيلتس المعتمد عبدالله الفرحان على ضرورة اختبارات الآيلتس حيث انها أحد أكثر اختبارات إتقان اللغة الإنجليزية شيوعا في العالم التي تمكن المرشحين من متابعة أهدافهم الأكاديمية والحياتية في الوقت المناسب، إضافة إلى أنه يتم قبول المتفوقين في اختبارات الآيلتس بسهولة في البرامج الجامعية التي يتقدمون إليها أو في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، مثل بريطانيا وكندا وأستراليا، حيث قد يرغبون في الدراسة او العيش والعمل.



من جهة اخرى، اختتمت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل معالج الحوادث المعتمد في الأمن السيبراني المقدمة من منظمة إي سي كونسل العالمية، حيث امتدت ورشة العمل على مدار 3 أيام التي أنهى فيها الطلبة والخريجون المشاركون 24 ساعة تدريبية في مركز الأمن السيبراني في الجامعة، والتي قدمها د. باسل العثمان أستاذ مساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر ومدير مركز الأمن السيبراني في الجامعة.



واستطاع المشاركون من خلال ورشة العمل فهم القضايا الرئيسية التي يعاني منها عالم أمن المعلومات، تعلم كيفية مكافحة الأنواع المختلفة من تهديدات الأمن السيبراني ونواقل الهجوم والجهات الفاعلة في التهديد ودوافعهم، تعلم أساسيات إدارة الحوادث بما في ذلك علامات وتكاليف الهجمات السيبرانية على الحكومات والشركات الخاصة، وفهم أساسيات إدارة الضعف وتقييم التهديدات والمخاطر للتمكن من إدارتها وتنسيقها.



وأعرب البروفيسور خالد البقاعين عن سعادته بتميز الجامعة في مجال الأمن السيبراني وسعيها الدائم لتقديم أفضل الدورات والشهادات المعتمدة بالتعاون مع منظمة إي سي كونسل العالمية التي تحتل المركز الأول على مستوى العالم في مجال اعتماد شهادات الاختراقات والأمن السيبراني.