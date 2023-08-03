نظمت «طلبات» المنصة الرائدة في توصيل الطعام والبقالة، رحلة ميدانية لـ 30 طفلا في «كيدزانيا»، وذلك بالتعاون مع المخيم الصيفي، وتهدف المبادرة إلى تعميق فهم الأطفال حول العمليات اليومية التي تحدث داخل طلبات والخدمات المميزة التي تقدمها.



وخلال الرحلة الميدانية، أتيحت للأطفال الفرصة للمشاركة في سلسلة من مجموعة متنوعة من الأنشطة المختلفة، وورش العمل التفاعلية الإلكترونية تحاكي ما يحدث داخل شركة طلبات بشكل يومي.



وعلى مدار اليوم، استطاعت «طلبات» أن تعطي للأطفال المشاركين معلومات مفصلة ودقيقة، ساعدتهم على فهم ما يحدث في كواليس منصات توصيل الطعام بدءا من مرحلة الطلب حتى التوصيل.



وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية «طلبات» لنشر الوعي حول صناعة الأغذية التكنولوجية المتنامية في الكويت والمنطقة، من خلال إشراك الأطفال في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعزز قدراتهم على الابتكار والتطوير التكنولوجي وخلال الرحلة، تمكن المشاركون من فهم المزيد عن كيفية استخدام شركات التكنولوجيا للتقنيات العصرية، وكيف أحدثت «طلبات» ثورة في صناعة الأغذية، كما تعرفوا على العوامل التي ساهمت في نجاحها بهذا المجال، مثل تطويرها لتطبيق سهل الاستخدام واعتمادها على نظم التتبع المتقدمة.



تجربة تعليمية ممتعة



وبدأت الرحلة الميدانية بمسرحية تفاعلية شارك بها أحد سائقي طلبات لينقل تجربته العملية للأطفال، ويوضح لهم كيف تتم عملية التوصيل بدءا من لحظة تسلم الطلب حتى تسليمه للعميل، ولمنحهم فرصة عيش التجربة بكامل تفاصيلها، تم تزويد الأطفال بملابس سائقي التوصيل لارتدائها وعاشوا تجربة توصيل الطعام للعملاء ضمن سيناريوهات متعددة.



ومن خلال الأنشطة المختلفة، اكتسب الأطفال مجموعة من المهارات مثل العمل بروح الفريق وكيفية إعداد الطلبات وإدارة الوقت بكفاءة، وهي مهارات ضرورية لضمان سلاسة عملية توصيل الطعام، كما قامت «طلبات» أيضا بعرض المبادرات المتعددة التي قامت بها، مؤكدة اهتمامها برفاهية موظفي التوصيل عامة، سواء العاملون معها أو شركات أخرى.



وأظهر المخيم الصيفي الممتع الذي نظمته «طلبات» أهمية التعلم التفاعلي ليترك تأثيرا دائما في عقول الشباب، وتبقى «طلبات» ملتزمة بتبني التكنولوجيا الرقمية واستخدام البيانات الكبيرة لتحسين خدماتها، ولكونها شركة متجذرة بعمق في المجتمع ومكرسة للتكنولوجيا، تسعى باستمرار للبحث عن أساليب مبتكرة للتواصل مع العملاء وتسليط الضوء على الخطوات المهمة التي تتخذها ليس فقط في سبيل تقديم الخدمات بل تتعداها لتثري أيضا حياة سائقيها.