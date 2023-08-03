أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين السابع والعشرين والثامن والعشرين لسنة 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: انس حسين كاندي، دعاء مبارك الكندري، دلال محمد العجمي، مهنا سالم الحياني، بينوي توماس كوريكاتيل، أحمد فؤاد الشهاب، فيصل عبدالله الفرج، ناصر بدر بورسلي، فالح شعوي المطيري، سعود سعد العتيبي، عمر حماداش، نوال عبدالوهاب التمار، شروق وليد التناك، نوال مطلق الخرشان، علي عوض الدويخ، فرج عبدالله صديقي، ضاري مشاري المشاري، عادل عبدالله الخريف، عبدالعزيز عبدالرزاق المشاري، ايناس الناجي المثلوثي.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.





.. وفي تقرير البنك: 715 ألف دينار متوسط صفقة العقار الاستثماري بالربع الثاني



قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، إنه وفقا لآخر بيانات بنك الكويت المركزي في الربع الثاني عام 2023 صدرت في شهر مايو، انخفض الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنسبة طفيفة قدرها 0.5% عن نهاية الربع الأول 2023.



فيما سجل زيادة محدودة قدرها 2.0% عن نهاية الربع الثاني من عام 2022، متجاوزا 11.6 مليار دينار ويشكل 24.8% من رصيد الائتمان الممنوح، مصحوبا بزيادة سنوية للائتمان الممنوح في أغلب القطاعات الاقتصادية.



وقد تباطأ نمو الائتمان الموجه للأفراد إلى حوالي 18.5 مليار دينار مرتفعا بحدود 41.5 مليون دينار فقط عن نهاية الربع الأول 2023، في حين يعد أعلى بنسبة 3.8% عن نهاية الربع الثاني 2022 مع تباطؤ ارتفاع التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 4% للفترة نفسها، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وتشكل وحدها 33.8% من الائتمان الممنوح وتخطى رصيدها 15.8 مليار دينار.



ويستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله، وهو ما ساهم في دفع الائتمان المصرفي نحو الارتفاع حتى اقترب حجمه من 46.9 مليار دينار بنهاية الربع شهر مايو 2023 مرتفعا 2.5% عن الربع الثاني 2022.



وتجاوزت أرصدة التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجملها 24.6 مليار دينار، دون تغير عن نهاية الربع الاول 2023، بالتالي تباطأت نسبة زيادته إلى 3.2% عن نهاية الربع الثاني 2022. وتمثل تلك الأرصدة 58.6% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي المحلي.



وانخفضت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 363 مليون دينار بنسبة 3% عن الربع الأول 2023، وتعد منخفضة 32% على أساس سنوي، فيما ارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص مسجلا 490 ألف دينار في الربع الثاني 2023 بنسبة 2.7% على أساس ربع سنوي، في حين يعد أعلى بنسبة 11% على أساس سنوي.



وتراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص خلال الربع الثاني 2023 إلى أدنى مستوى منذ عام 2016 ويأتي بعد الربع الثاني من 2020 فترة كوفيد 19 التي سجل فيها مستوى استثنائيا منخفضا، وبلغ عدد الصفقات 742 صفقة في الربع الثاني من 2023 منخفضا بنسبة 5.1% عن الربع السابق له، كما يعد منخفضا بنسبة 38% على أساس سنوي.



تراجعت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى 200 مليون دينار خلال الربع الثاني 2023 منخفضة 22% عن حجمها في الربع الأول 2023، وتعد أدنى بنسبة 36% على أساس سنوي، وانخفض متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 715 ألف دينار في الربع الثاني 2023 بنسبة 14% عن الربع السابق له، ويعد أدنى بنسبة 13% على أساس سنوي.



تراجع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 280 صفقة في الربع الثاني 2023 بنسبة 9% عن الربع السابق له، في حين انخفض عدد الصفقات على العقار الاستثماري بنسبة 26% على أساس سنوي.



نشطت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 114 مليون دينار في الربع الثاني 2023 مرتفعة بنسبة 19% عن الربع الأول 2023، في حين تعد أدنى بنسبة 60% عن مستواها الاستثنائي في الربع الثاني من العام الماضي 2022، وهو ما يشير إلى تذبذب الطلب على العقار التجاري وقطاع الشركات الصغيرة وقطاع المكاتب.



وتجاوز متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية 5.7 ملايين دينار مسجلا زيادة 12.7% عن الربع الأول 2023، كما ارتفع بنسبة 80% على أساس سنوي، وارتفع عدد الصفقات في القطاع التجاري إلى 20 صفقة في الربع الثاني 2023 بنسبة 5.3% مقابل 19 صفقة في الربع السابق له، في حين انخفض 78% على أساس سنوي.