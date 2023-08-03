حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة تقدير الجودة العالمية من قبل بنك «جي بي مورغان» للعام 2022، تقديرا لأدائه المميز والمعايير المتطورة التي يعتمدها في تنفيذ عمليات تحويل الأموال للعملاء بالدولار الأميركي. وتعد STP طريقة تعتمدها البنوك لتسريع الحوالات المالية من دون تدخل بشري. ونال البنك الأهلي الكويتي معدل 98.02% في إجراءات المعالجة المباشرة (STP) عن فئة (MT103)، ليكون بذلك من بين البنوك القليلة في الشرق الأوسط التي حققت أعلى المعدلات في عملية التقييم من قبل «جي بي مورغان».



ويظهر حصول البنك الأهلي الكويتي على معدل 98.02% في تقييم STP التطور المستمر الذي تشهده عملياته وخدماته المتعلقة بتنفيذ الحوالات المالية للعملاء وفق أرقى المستويات العالمية.



وتختص فئة MT103 للجائزة التي انطلقت عام 1997 من قبل «جي بي مورغان» بعمليات التحويل التي لا تقل عن 10 آلاف دولار أميركي، ويتم منح جائزة تقدير الجودة فيها للبنوك التي تحقق معدلات تتراوح بين 90 و98.9%، تقديرا للجهات التي تقوم بتنفيذ تعاملات المقاصة بالدولار الأميركي، والتي تمكنت من تحقيق مستوى رفيع من التميز في العمليات، ونتائج مثالية للمعالجة المباشرة من خلال جودة إداراتها لإجراءات تحويلات سويفت.



وبمناسبة الحصول على هذه الجائزة، قال محمد البلوشي، مدير عام العمليات في البنك: نفتخر في البنك الأهلي الكويتي بالحصول على الجائزة التي يعكس تميزنا في خدمة عملائنا، ويؤكد سعينا المستمر لتجاوز توقعاتهم.



من جهتها، قالت نادية قمبر، نائب الرئيس المؤسسات المالية في «جي بي مورغان»: يسرني تهنئة البنك الأهلي الكويتي على نيل هذا التقدير الرفيع، والذي يأتي نظير أدائه المتميز في معالجة التحويلات المرسلة عبر نظام سويفت خلال العام 2022. ونثني على حرص والتزام البنك تجاه الوصول لأعلى مستويات الجودة وليكون مثالا يحتذى به بين مؤسسات القطاع المالي في المنطقة. وأضاف أن نيل جائزة تقدير الجودة من قبل «جي بي مورغان» عن العام 2022، يظهر الثقة الكبيرة التي بات يحظى بها البنك الأهلي الكويتي على المستوى العالمي، لافتا إلى أن تحقيقه واحد من أعلى المعدلات في المنطقة بما يتعلق بعملية التقييم لعمليات التحويل بالدولار الأميركي التي تحصل من قبل عملائه، يعكس تميزه وريادته في خدمة العملاء، بما يجسد جهوده لتطوير تجربتهم وتقديم معاملات بسيطة وسلسة لهم.



وأكد البلوشي أن إنجاز البنك جاء نتيجة تدريب الموظفين وإمكانياتهم وخبراتهم العالية إلى جانب المتابعة المنتظمة لآخر التطورات في القطاع المصرفي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ما يعد بمنزلة تأكيد واضح لالتزام فريقه المتفاني الذي لا يتزعزع لمتابعة التميز في العمليات باستمرار وتقديم خدمات استثنائية للعملاء.



وعزا البلوشي نيل معدل 98.02% خلال الجائزة إلى الاستثمار المتواصل الذي يقوم به البنك الأهلي الكويتي في التقنيات المصرفية المتطورة، وتعزيز الحلول التي يقدمها للعملاء، مفيدا بأن البنك الأهلي الكويتي يحرص على تطوير عمليات تحويل الأموال إلكترونيا وفق أعلى معايير الدقة العالمية وأكثرها أمانا، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ابتكار المزيد من الحلول والخدمات المصرفية، بهدف الحفاظ على ثقة العملاء وتجاوز توقعاتهم بشكل دائم.



وأوضح في نهاية تصريحه أن «الأهلي» يواصل تطوير أنظمته باستمرار بما يرقى إلى تطلعات العملاء، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الموثوقية والكفاءة لديه، وبما يرسخ مكانته المميزة في القطاع المصرفي المحلي، مضيفا «نلتزم بتطوير علاقاتنا مع جميع الشركاء بمن فيهم جي بي مورغان بما يساعدنا على الاستفادة من التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي لتقديم خدمات استثنائية ترقى بتنافسيتنا في القطاع المصرفي إلى أعلى المستويات.