طلال البحر: المجموعة حققت أداءً ممتازاً ونتائج إيجابية لافتة.. رغم تقلبات السوق محلياً وعالمياً

جاسم زينل: متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج جيدة



أعلنت شركة مجموعة أرزان المالية، عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من 2023، حيث أظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 6.77 ملايين دينار، بربحية سهم بلغت 6.52 فلوس للسهم الواحد، وإجمالي إيرادات تشغيلية بلغ 10.2 ملايين دينار.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الأصول بنهاية النصف الأول من عام 2023، والمنتهي في 30 يونيو الماضي، بلغ نحو 187.3 مليون دينار، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 149.2 مليون دينار كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي.



وفي هذا السياق، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية طلال جاسم البحر عن سعادته بالنتائج التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام، ومضيفا أن المجموعة تتمتع بأداء ممتاز وبنتائج إيجابية لافتة على الرغم من تقلبات السوق في مختلف أسواق المال على الصعيدين المحلي والعالمي.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل إن المجموعة استطاعت تحقيق هذه النتائج على الرغم من استمرار الآثار السلبية التي انعكست على الأسواق المالية المحلية والعالمية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة اليورو وتقلبات أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار. وأشار إلى أنه رغم استمرار الأوضاع الجيوسياسية المضطربة وعدم الاستقرار حول العالم، إلا أن متانة المركز المالي للمجموعة وسياستها المتحفظة والمبنية على أسس استثمارية صلبة والتي تعتمد في نهجها على تنوع الاستثمارات اقتصاديا وجغرافيا أثبتت المجموعة قدرة على تحقيق النتائج الجيدة.



وأضاف أنه لدى الشركة خطط لطرح منتجات استثمارية تتواءم مع معطيات الفترة الحالية والفترة القادمة، وذلك بهدف اغتنام الفرص الاستثمارية المميزة ذات المخاطر المنخفضة.



الجدير بالذكر، أن مجموعة أرزان المالية تعتبر أحد الكيانات الاستثمارية الكبرى في الكويت والمنطقة، وأن أنشطتها الاستثمارية المتعددة وخدماتها المالية المتنوعة ساهمت بشكل كبير في تحقيق النجاحات المتتالية والنتائج الجيدة وتخطي جميع الأزمات والأوضاع الاستثنائية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية.