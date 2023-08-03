القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 /2023، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على أن خدمة التظلمات لطلاب شهادة الثانوية العامة، سارية وتعمل بشكل طبيعي، دون إلغاء، موضحة أنه سيتم فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم طلبات تظلم يوم الخميس المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتظلمات الثانوية العامة عبر الرابط التالي: «tazalom.emis.gov.eg»، على أن يتم فحص التظلمات في الأماكن التي تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية لكل محافظة، حيث يتم السماح للطلاب بالإطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.