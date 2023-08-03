مبارك الخالدي - عبد العزيز جاسم



قرر مجلس إدارة نادي الجهراء في اجتماعه الذي عقد مؤخرا وقف الفرق الأولى لألعاب كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد مؤقتا. وأكد مجلس الإدارة في بيان رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي ان السبب يعود الى العجز المالي الذي يعاني منه النادي.



وكان مجلس الإدارة قد اعلن في وقت سابق انه تسلم إدارة النادي في ظل عجز مالي وتم إبلاغ الجهات المسؤولة عنه.



وفي جانب آخر، فتح مجلس الإدارة الباب للمتطوعين للعمل الإداري للفرق الرياضية كافة، في إشارة الى أن مجلس الإدارة غير قادر على دفع الالتزامات المالية التي تترتب على عمل الأجهزة الإدارية بالنادي.



من جهة أخرى، يتوجه اليوم إلى تركيا وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 17 الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد. وسيشارك خيطان في دوري زين الممتاز هذا الموسم بعد أن حل وصيفا بدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.



ويرأس وفد الفريق عضو مجلس الإدارة رئيس جهاز الكرة فهد المطيري ويضم إبراهيم عبيد مدربا، وحمزة الصراف مدربا مساعدا، وهشام سليم مدربا لحراس المرمى، ومجدي بن محمود مدربا للياقة، ومحمد أحمد المحبوب مديرا للفريق وفيصل عوض منسقا إعلاميا، بالإضافة إلى 27 لاعبا ليس من بينهم المحترفون.



هذا، ومن المقرر أن يكمل الفريق عقد المحترفين في معسكره التركي، حيث تم تجديد عقد البرازيلي جوناثان فقط، فيما تم الاتفاق بشكل نهائي مع أربعة محترفين سينضمون الى الفريق في المعسكر، بعد إخضاعهم للكشف الطبي وتوقيع العقود معهم.



إلى ذلك، يخوض الفريق ثلاث مباريات تجريبية في المعسكر أيام 8 و12 و16 الجاري، على أن يتم الإعلان عن الفرق التي سيواجهها لاحقا.