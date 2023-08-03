عبدالعزيز جاسم



حرص مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد إبراهيم، على أن تكون تدريبات الفريق في معسكره الحالي بمدينة الإسكندرية على فترتين صباحية ومسائية، وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، حيث لم يتبق على انطلاق الموسم سوى 3 أسابيع، ما يعني أن «وقت الجد» قد حان ولا مجال لأي تهاون في التدريبات أو المباريات الودية، لاسيما أن جماهير الأصفر تنتظر الكثير من الفريق هذا الموسم بعد الصفقات المميزة التي أبرمها النادي مع عدد من اللاعبين المميزين هذا الموسم، ويأتي في مقدمتهم الليبي محمد الصولة ومبارك الفنيني.

ويسعى الجهاز الفني للاتفاق مع عدد من الفرق المتوسطة المستوى في الدوري المصري لخوض مباريات معها سعيا لتجهيز اللاعبين بصورة مثالية قبل مواجهة خيطان في افتتاح الموسم ببطولة دوري زين الممتاز 24 الجاري. ولم يتبق من ناحية اكتمال الصفوف سوى الإعلان عن المحترف الخامس والأقرب له أن يكون المدافع النيجيري انتوني ايزوتشوكو.