في مباراة قوية ومثيرة شهدت 7 أهداف فاز بايرن ميونيخ الألماني على ليفربول 4-3 في المواجهة الودية التي جمعتهما أمس في سنغافورة استعدادا للموسم الجديد. وسجل ليفربول الهدف الأول عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة الثانية. واستمر ضغط ليفربول الى أن سجل فان دايك الهدف الثاني (28) إلا ان بايرن عاد للضغط وسجل سيرجي غنابري الهدف الأول (33) ثم ليروي ساني الهدف الثاني (42). وفي الشوط الثاني تمكن محمد صلاح من أن يقدم تمريرة حاسمة إلى لويس دياز في الدقيقة 66 ليسجل الكولومبي الهدف الثالث للريدز. ورفض بايرن الاستسلام ليسجل هدف التعادل (80) عن طريق جوسيب ستانيتشيتش. ومع اقتراب المباراة من نهايتها سجل بايرن ميونيخ الهدف الرابع عن طريق فرانس كراتيزاك في الوقت بدل الضائع.