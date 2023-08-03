تداول ناشطون تسجيلا مصورا لطفل سوري يشتري زيت زيتون بالملعقة، بسبب عجز عائلته عن تأمين حاجاتها من هذه المادة الغذائية التي تزين موائد ووجبات السوريين، بسبب أسعارها الجنونية.



فقد تجاوز سعر «تنكة» زيت الزيتون القياسية والتي يبلغ وزنها 16 كيلوغرام المليون و200 ألف ليرة، وسط توقعات أن يصل إلى مليون ونصف المليون ليرة، بحسب تقرير لموقع «الوطن» الموالية.



وينقل التقرير عن إحدى الموظفات قولها: «راتبي يكفي لشراء ليتر ونصف ليتر زيت زيتون وربما أقل، أي إن الزيت أصبح من الكماليات كغيره من المواد، أو ربما أصبحنا بحاجة لقرض زيت زيتون».



ويؤكد مزارع من ريف مصياف، أن موسم هذا العام أقل من سابقه، كما أن النكلفة ارتفعت لأكثر من الضعف، فاليوم بات عاملو القطاف يطلبون أجرا بين (80 و100) ألف ليرة، ليوم العمل الواحد، هذا غير أجور النقل والعصر والتعبئة.



وأوضحت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر للموقع أن إنتاج الزيتون في سورية يؤمن حاجة الاستهلاك المحلي، ولكن يختلف من عام إلى آخر لتحديد الكميات المتاحة للتصدير، لذلك تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة حسب هذه الكميات كي لا تؤثر على الموجود في الأسواق المحلية.



وأوضحت أن إنتاج الموسم الماضي من زيت الزيتون بلغ نحو 125 ألف طن، وحاجة الاستهلاك المحلي قدرت بـ 80 ألف طن وكان هناك فائض تصدير يقارب 45 ألف طن، بشرط أن يكون على دفعتين، وحدد حجم العبوات بـ 16 كغ وما دون، وذلك لضبط عدم سحب كميات كبيرة من الأسواق، وبالرغم من عدم تجاوز الكميات المصدرة 20 ألف طن حتى تاريخه.



واتهمت جوهر، التجار بسحب كميات كبيرة من المزارعين وتخزينها، والتسبب برفع أسعارها إضافة لأن المواد المعروضة في الأسواق تفوق قدرة المواطن الشرائية والزيت كغيره من السلع التي طالها ارتفاع أسعار.