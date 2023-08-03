أصيب فلسطينيان على الاقل بجروح وعشرات آخرين بحالات اختناق في مواجهات مع قوات إسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات المستوطنين يرافقهم أعضاء من الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) دخلوا مقام «يوسف» شرق نابلس بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.



ورشق الشبان القوات الإسرائيلية بالحجارة والزجاجات الحارقة وأشعلوا إطارات السيارات، وفي المقابل أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بوصول إصابتين بالرصاص الحي إلى مستشفى «رفيديا» الحكومي في نابلس، واحدة خطيرة في البطن وأخرى متوسطة في الفخذ وأدخلتا إلى غرف العمليات للتعامل معهما.



ولاحقا، أفادت مصادر محلية وشهود عيان بوقوع تبادل لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في المنطقة.



بدوره، ذكر مدير الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أحمد جبريل أن الطواقم الطبية تعاملت مع نحو 90 إصابة بحالات اختناق جرى علاجها ميدانيا، بالإضافة إلى إخلاء طفل رضيع ووالدته من منزلهما نتيجة استهدافه بالغاز.



ويعد قبر يوسف في نابلس مقصدا لآلاف المستوطنين، حيث يقيمون الصلوات والشعائر الدينية فيه، فيما يقول الفلسطينيون إنه قبر لشيخ مسلم.



وتعليقا على ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان «الاقتحامات الدموية العنيفة التي تواصل قوات الاحتلال شنها على التجمعات الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة كما حصل في نابلس».



وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج «انتهاكاتها وجرائمها بما تشكله من مخاطر حقيقية تهدد بتفجير ساحة الصراع»، معتبرا أن «الصمت الدولي على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي انعكاس لازدواجية المعايير».



بدوره، قال الناطق باسم حركة (فتح) منذر الحايك إن «سياسة الاقتحامات التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية في نابلس وباقي المناطق ستواجه من قبل الشباب الثائر».



واعتبر الحايك في بيان أن «سلوك الاحتلال المستفز للشعب الفلسطيني لن يحقق الأمن والاستقرار بل المزيد من التحدي والصمود»، محملا المجتمع الدولي «الصامت والحكومة الإسرائيلية ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة».



من جهة اخرى، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.



ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحات المسجد، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.