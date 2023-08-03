بيروت ـ داود رمال



التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الديمان مع وفد ضم الوزراء نجلا رياشي، أمين سلام، جورج بوشكيان، محمد وسام المرتضى، جورج كلاس، الوزير السابق نقولا نحاس، والمستشار السفير بطرس عساكر.



وعقد البطريرك الراعي مع الرئيس ميقاتي والوزراء اجتماعا في جناح البطريرك قبل ان يلتقي رئيس الحكومة اعضاء مجلس المطارنة الموارنة في ختام اجتماعهم الشهري.



وفي ختام اللقاء، قال الرئيس ميقاتي: انا سعيد جدا ان اكون في هذا الصرح، وفق تقليد سنوي في الاربعاء الاول من شهر اغسطس خلال انعقاد مجلس المطارنة الموارنة، كما انني سعيد اكثر بالترحيب الذي ألقاه من المطارنة ومن قبل صاحب الغبطة، وانا اعتبر ان ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا. تطرقنا خلال الاحاديث مع اصحاب السيادة ومع غبطته الى المواضيع التي تهم جميع الناس وتجمع اللبنانيين جميعا، وخلال البحث مع غبطته كان هناك اقتراح ان يعقد لقاء للوزراء في الديمان نهار الثلاثاء المقبل للبحث في المخاطر التي تتهدد جميع اللبنانيين وبلورة كيفية مواجهتها وحفظ مجتمعنا من مخاطرها، وهذا العنوان أثير خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يتعرض لها التلامذة واللبنانيون جميعا وكيف يمكن ان نتمسك بهذه الوحدة الوطنية، فارتأينا ان يكون هذا الاجتماع التشاوري.



وقال: خلال اللقاء اكدت لصاحب الغبطة والسادة المطارنة باسمي وباسم جميع الوزراء انه ليس لدينا اي طموح لأخذ صلاحيات أحد. نحن نعمل بكل اخلاقية ووطنية من اجل ابقاء هذه الدولة قائمة بكل مرتكزاتها الاساسية، والمراسيم التي وقعناها هي لتسيير امور الدولة وليس فيها اي تمييز بين فئة واخرى، من هنا اقول ان باب الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية، والسؤال الذي اطرحه هنا هل الحكومة تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وهل الحكومة تعرقل هذا الامر؟ نحن ننادي باسم جميع الوزراء بان انتخاب رئيس للجمهورية هو ضرورة قصوى ويجب ان يتم بأسرع وقت ممكن ومن دون ابطاء من اجل انتظام المؤسسات الدستورية.



وتابع: خلال اللقاء تحدثنا ايضا في عدة مواضيع اقتصادية وموضوع النزوح الذي هو احد المواضيع الاساسية التي اكدت لصاحب الغبطة انها تجمع جميع اللبنانيين وما من لبناني الا ويرفضه لأنه ينعكس على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلد، كما تحدثنا في مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الموجودة في مجلس النواب وهي لم تدرس حتى الآن ولا اريد استعمال هذا المنبر لاتهام احد، ولكننا ارسلنا المطلوب الى مجلس النواب وعليه ان يقوم بدوره بأسرع وقت لأن هذا باب من ابواب الخلاص للوطن.



وعما تردد عن استياء نائب حاكم مصرف لبنان وسام منصوري من تراجع الحكومة عن مشروع القانون المتعلق بالاستدانة بالعملات الاجنبية من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، قال: لقد اتصلت بمنصوري ولم المس منه اي استياء. الحاكم قدم مع نوابه اقتراحا حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ألا نضيع الوقت لأن الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تأمين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي، وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يهم مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع ان تصدر قانونا ولكن يمكن ان تطلب من المجلس النيابي السعي الجدي لقبول اقتراح قانون واقراره بأسرع وقت ممكن.



وعن أحداث مخيم عين الحلوة قال: اتابع الوضع مع قائد الجيش وبإذن الله ستكون الأمور تحت السيطرة قريبا.