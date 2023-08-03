الدوحة - فريد عبدالباقي



دخل نادي الريان القطري في مفاوضات جادة مع لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي روجير غويديس، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى الدوحة خلال الساعات القليلة القادمة لإجراء الكشف الطبي تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد مع النادي القطري.



هذا، ويتطلع النادي العربي إلى حسم صفقة انضمام السنغالي عبدو ديالو مدافع نادي باريس سان جرمان الفرنسي، قبل إرسال قائمة الفريق النهائية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل يوم الاثنين المقبل، لارتباط العربي بمباراة في الملحق الحسم لدوري أبطال آسيا، حيث يلتقي مع الفائز من لقاء أيه جي إم كي الأوزبكي مع ضيفه نادي السيب العماني، الذي سيقام في 15 أغسطس الجاري ضمن الأدوار الإقصائية والتمهيدية، لمواجهته في دور ملحق الحسم في 22 الجاري.



ويجد النادي العربي منافسة قوية من جانب الدحيل الذي يتطلع هو الآخر للظفر بالصفقة بعد أن نجح في الحصول على خدمات شقيقه إبراهيما ديالو الذي انضم مؤخرا إليه في الميركاتو الصيفي.



وكشفت مصادر داخل نادي الدحيل من اقترابه من التعاقد مع المحترف الأوروغوياني لنادي ريفر بليت الأرجنتيني نيكولاس دي لا كروز، في الوقت الذي غادر الكوري الجنوبي نام تاي هي، الدحيل بعد انتهاء تعاقده مع الفريق لينضم إلى الدوري الياباني عبر بوابة نادي يوكوهاما إف سي.



من ناحية أخرى، قفز المنتخب القطري للكرة الطائرة إلى المركز الـ 19 في التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي FIVB، حديثا، للمرة الأولى في تاريخه، حيث جمع العنابي 157.80 نقطة، خلف المنتخب التونسي صاحب المركز الـ 18 برصيد 166.68 نقطة، ليحتل صدارة المنتخبات العربية، بينما تراجع المنتخب المصري إلى المركز العشرين برصيد 156.90 نقطة.



ويستعد منتخب قطر للطائرة للمشاركة في بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال 2023، التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 26 أغسطس الجاري في مدينة أرومية، مركز محافظة أذربيجان غربي في إيران، بمشاركة 18 منتخبا.



وأسفرت قرعة البطولة، عن وقوع العنابي في المجموعة الخامسة بجانب منتخبي الهند وأفغانستان، بينما ضمت المجموعة الأولى، منتخبات إيران (المستضيفة)، وهونغ كونغ، والعراق، والثانية ضمت اليابان، أوزبكستان، وتايلند، وتضم الثالثة، الصين، وكازاخستان، وإندونيسيا، والرابعة تضم الصين تايبيه، والبحرين، ومنغوليا، والسادسة والأخيرة فتضم منتخبات باكستان، وكوريا الجنوبية، وبنغلاديش.



ومن المقرر أن يخوض العنابي أولى مبارياته بالمجموعة أمام المنتخب الهندي في 19 أغسطس الجاري.