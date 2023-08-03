عبدالله قنيص



بتوجيه من رئيس تحقيق مبارك الكبير تم تكليف رجال المباحث بضبط وإحضار وافد أردني نصب على مواطن بمشروع وهمي تمثل باستيراد سماعات ذكية للترجمة الفورية وتسلم منه مبلغا ماليا لشراء دفعات تمهيدا لبيعها وتقاسم الربح ولكن المواطن - وعلى حسب قوله - اكتشف انه تعرض للخداع. وحول التفاصيل الكاملة للقضية التي حملت مسمى «نصب واحتيال»، قال مصدر أمني إن مواطنا في العقد الرابع أبلغ رجال الأمن بأن أردنيا من مواليد 1984 أوهمه بأنه سيقوم باستيراد (سماعات ذكية قابلة للترجمة) من مصنع خارج الكويت بقيمة التكلفة على ان يقوم بالتسويق للمنتج وبيعه داخل البلاد، وبعد إبرام الاتفاق وإرسال المبالغ المالية للمشكو بحقه اكتشف الشاكي أنه تم الاستيلاء على أمواله ولا يوجد مشروع بهذا الشأن وأن ما قام به المشكو بحقه هو استخدام طرق احتيالية لإيقاع الشاكي في غلط من شأنه الاستيلاء على أمواله حسبما أفاد به في محضر التحقيق.