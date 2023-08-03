محمد الجلاهمة



«بعت سيارتي الوانيت موديل 1991 قبل بدء جائحة كورونا أي مطلع 2020 بـ 100 دينار، وكان الاتفاق هو سكربة السيارة أو تحويلها وليس استخدامها بأي طريقة كانت.

الصفقة حدثت داخل جاخور بجانب مقبرة الجهراء، وبعت السيارة لشخص من غير محددي الجنسية ذي بشرة سمراء وذي بنيان ضعيف، هاتفه لم أحتفظ به لكني أستطيع التعرف عليه من بين 200 شخص، للأسف هذا الشخص خان الأمانة، وفوجئت لدى مغادرتي الكويت بأن هناك مخالفات بعضها جسيمة مسجلة على وكلفة هذه المخالفات أضعاف مضاعفة لقيمة المبلغ الذي بعت به السيارة إلى جانب النقاط التي تسجل مع كل مخالفة، أريد ضبط هذا الشخص لأنه خائن للأمانة والثقة وحذف المخالفات المسجلة علي، وكذلك النقاط لسبب بسيط أنني لم أرتكبها».. المقدمة تلك صدرت عن شخص خليجي من مواليد 1968.



وقال مصدر أمني: فور تسجيل قضية حملت «خيانة أمانة» صدرت التعليمات إلى رجال مباحث الواحة بضبط وإحضار الشخص الذي يستخدم المركبة باعتباره المتهم، على أن يعرض على المبلغ.