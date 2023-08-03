عبدالحميد الخطيب



كشف الكاتب عثمان الشطي عن العديد من الأنشطة الفنية التي يعيشها حاليا، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: بعد 10 سنوات في مجال الكتابة والفنون والتدريب المسرحي والتنمية البشرية، الآن «قاعد» اصقل هذه الخبرة وأعززها من خلال الإشراف التربوي والترفيهي والإداري لرحلات الاغتراب الدراسي الصيفي للطلبة في بريطانيا، عن طريق مجموعتين أتشرف بالانضمام إليهما، الأولى في مدينة مانشستر، الثانية إلى ليفربول.



وعن المسرح، قال الشطي: يبدأ بتاريخ 31 الجاري عرض مسرحية «Sing» على مسرح جمعية المرشدات، وهي من تأليفي، وتشهد عودة صديقي وشريك النجاحات الفنان عبدالله عباس للإخراج بعد توقف أكثر من 4 سنوات، وبطولة نجوم متميزين مثل هبة الدري، فهد باسم، روان العلي، شيخة العسلاوي، صمود المؤمن، شملان العميري، منصور البلوشي، طلال باسم، وأحلام التميمي، والإنتاج مشترك ما بين شركة «المجموعة الفنية» للفنان باسم عبدالأمير وشركة «لوب برودكشن» للفنانين هبة الدري وزوجها نواف العلي، لافتا الى أن العمل إنساني، حالم، وتدور أحداثه حول عدد من الشخصيات لها أحلام تحاول تحقيقها رغم الكوارث والمآسي التي تعيشها، كل ذلك يتم تقديمه في أجواء استعراضية وأغان وخطوط إنسانية مميزة، مستدركا: «مسوين شي عائلي حلو يناسب جميع الأعمار، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».



وتابع: كذلك نعيد عرض مسرحية «الأرانب» للموسم الثالث، بتاريخ 9 سبتمبر المقبل، على مسرح دار المهن الطبية بالجابرية، وهذه المرة نقدمها بشكل مختلف، حيث يوجد تغيير في الديكور والأزياء والسينوغرافيا، حتى على مستوى الممثلين انضم لقروب «تريند برودكشن» أسماء جميلة مثل رهف محمد ونور محمود وعبدالرحمن الفهد، مثنيا على الرؤية الإخراجية الاحترافية للفنان بدر الشعيبي، والمجهود الكبير الذي يبذله فريق العمل بالكامل للوصول إلى أفضل مستوى يرضي الجمهور.



وفي سياق آخر، قال الشطي: أخيرا وبعد تأجيل، بدأ عرض مسلسل «بطن وظهر» على منصة «Jawwy TV» السعودية، ومن بعدها تلفزيونا الكويت وأبوظبي، وتوجد محادثات مع بعض القنوات الأخرى لعرضه، ونأمل ان يحبه الجمهور ويستمتع الجميع بأحداثه الكوميدية، والعمل من تأليفي وإخراج سعود بوعبيد وأشراف عام ميثم بدر وبطولة النجوم: أحمد الجسمي، سعاد علي، شهد سلمان، مبارك المانع، محمد عاشور، زينب غازي، عبدالمجيد الرهيدي، وغيرهم، ويناقش عدة قضايا اجتماعية وإنسانية تهم الناس.