القاهرة - محمد صلاح



أكد المخرج وائل إحسان أن تلفظ الفنان أحمد السعدني بألفاظ خارجة ونابية في الحلقة الرابعة من مسلسله «سيب وأنا أسيب» وحجب تلك الألفاظ أمر مقصود، مشيرا إلى أن تعمد وضع صفارة عند نطقه بها لأغراض درامية لم يفصح عنها، وأبدى سعادته الكبيرة بان العمل حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا لدى الجمهور منذ عرض أولى حلقاته عبر منصة شاهد الإلكترونية. من ناحية أخرى، شكت الفنانة هنا الزاهد من معاناتها أثناء تصوير المسلسل في المشاهد التي كانت تجمعها مع زميلها الفنان أحمد السعدني بسبب فارق الطول بينهما، ما كان يجعلها تضطر إلى النظر إليه لأعلى طوال الوقت، واستعان المخرج ومدير التصوير بكرسي قصير تقف عليه أثناء تصوير المشاهد الثابتة بينهما دون حركة.