القاهرة - خلود أبوالمجد



أعربت الفنانة غادة عادل، عن سعادتها البالغة بعودة التعاون مع الفنان محمد هنيدي، والمخرج سعيد حامد، في بطولة فيلم «مرعي البريمو» الذي أطلق عرضه في الفترة القليلة الماضية، ليدشن موسم أفلام صيف 2023.



وأضافت غادة في العرض الخاص للفيلم، أن التعاون مجددا مع هنيدي وحامد، أعادها لذكريات «الزمن الجميل»، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يستمتع المشاهد بالفيلم كما استمتعوا هم بأجواء التصوير ليشاهدوا المجهود الرائع الذي بذله المخرج سعيد حامد.



وسبق أن أعرب هنيدي عن سعادته الشديدة لتجديد التعاون مع غادة من خلال «مرعي البريمو»، حيث وجه تحديا لجمهوره حول معرفتهم عدد الأفلام التي تعاون فيها مع غادة، ونشر بوستر لها وهي تجسد شخصية زوجته «جمالات» التي تساعده في بيع البطيخ، وعلق عليه عبر حسابه بـ «فيسبوك»، قائلا: «ومن جديد راجعين أنا وغادة تاني.. مين يقدر يقول ده الفيلم رقم كام إللي اعمله مع غادة؟!»



وكان آخر تعاون بين غادة عادل ومحمد هنيدي هو المشاركة في بطولة فيلم «بلية ودماغه العالية» عام 2000، وسبقه المشاركة ببطولة فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية».