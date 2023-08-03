دمشق - هدى العبود



أعلن المخرج السوري محمد عبدالعزيز أن عمليات المونتاج على مسلسله «البوابات السبع» شارفت على الانتهاء بعد فترة عمل تجاوزت السنة.



وأشار عبدالعزيز الى أن المسلسل هو أول عمل سوري يستعين بـ «الذكاء الاصطناعي»، موجها الشكر لكل من ساهم ويسهم في سبيل إيصال هذه التجربة السورية الرائدة الى النور.



وحمل العمل توقيع عبدالعزيز كتابة وإخراجا، ويتألف من سبع حلقات، وتدور أحداثه حول أبواب دمشق السبعة في إطار تشويقي اجتماعي، في إطار من الخيال العلمي، ويتألف من ستة أجزاء.



والعمل من بطولة النجم العالمي السوري غسان مسعود، سلاف فواخرجي، رنا ريشة، جوان الخضر، جيانا عيد، مروة الأطرش، ولم يتم تحديد موعد عرضه بعد.