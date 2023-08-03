زار رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي أسعد صقال، عضو اتحاد مجلس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية رجا الخطيب (نجل الرئيس السابق للاتحاد الراحل سمير الخطيب) في مكتبه، بحضور أمين سر الاتحاد الفونس ديب، وكان اللقاء مناسبة للتأكيد على التعاون المشترك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية اللبنانية - الخليجية.



بداية، رحب الخطيب بصقال، شاكرا له زيارته ووقوفه إلى جانبه في إكمال مسيرة والده بكل أبعادها الإنسانية والوطنية وخصوصا العمل لإعادة العلاقات الاقتصادية بين لبنان والدول الخليجية، لاسيما مع المملكة العربية السعودية إلى طبيعتها.



وأكد الخطيب ان التعاون مع صقال والمجلس اللبناني - الكويتي أساسي في هذا الإطار، مشددا على ضرورة استمرار التواصل والتنسيق الثنائي وفي إطار اتحاد المجالس اللبنانية الخليجية الذي يشكل صقال ركنا أساسيا فيه، وكذلك وبشكل أساسي مع الهيئات الاقتصادية ورئيسها الوزير السابق محمد شقير لتحقيق الأهداف المرجوة.



من جهته، أكد صقال وقوفه الى جانب الخطيب في مسيرته التي تشكل امتدادا للمسيرة المشرفة لوالده المرحوم بإذن الله سمير الخطيب، مشددا على أن إعادة العلاقات مع الدول الخليجية إلى طبيعتها تشكل ركيزة أساسية لاستعادة لبنان توازنه وعافيته.



وقال صقال: «أمامنا الكثير من العمل، وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود المخلصة، بين مجلس رجال الأعمال اللبناني - الكويتي والمجالس الأخرى واتحاد المجالس اللبنانية ـ الخليجية، باحتضان الهيئات الاقتصادية ورئيسها الوزير محمد شقير، للدفع بالاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالعلاقات اللبنانية - الخليجية».