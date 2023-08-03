القاهرة - ناهد إمام



تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، موقف أعمال المرافق وطلبات تقنين أوضاع الأراضي بمدن (6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأكتوبر الجديدة)، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تلك المدن.



وخلال الاجتماع، قدم رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر م.عادل النجار، عرضا عن موقف تقنين الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 12494 فدانا، حيث تم حتى الآن تقديم 2032 طلبا لتقنين الأوضاع، بإجمالي مساحة 11970.34 فدانا، وذلك بخلاف مساحات إيقاف التعامل وازدواج التخصيص.



كما قدم رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد م.أحمد مصطفى، عرضا عن موقف تقنين الأراضي المضافة للمدينة بموجب القرارين الجمهوريين (77-230) لسنة 2017، حيث تم حتى الآن تقديم 570 طلبا لتقنين الأوضاع بالنسبة للأراضي الواقعة في نطاق القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، وتمت دراسة 524 طلبا منها بمساحة 2279 فدانا، ويجري دراسة 46 طلبا بمساحة 131 فدانا، كما يجري تنفيذ أعمال المرافق لباقي نطاق القرار، كما أن بها 22 فرصة استثمارية بمساحات متنوعة بأنشطة (سكني - عمراني متكامل - تجاري).



وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم حتى الآن تقديم 611 طلبا لتقنين الأوضاع بالنسبة للأراضي الواقعة في نطاق القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، وتمت دراسة 609 طلبات منها بمساحة 3583.5 فدانا، ويجري دراسة طلبين بمساحة 8.5 أفدنة، كما يجري تنفيذ وطرح أعمال المرافق، كما أن المنطقة بها 9 فرص استثمارية بمساحات متنوعة بأنشطة (عمراني متكامل - استعمالات مختلطة).



وقدم رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة م.محمد عبدالمقصود، عرضا عن موقف تقنين أراضي وضع اليد بالمدينة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 144 لسنة 2017.1428 طلبا بمساحة 36936 فدانا، وتم حتى الآن معاينة 1397 طلبا بما نسبته 98% من الطلبات المقدمة، ويجري التنسيق مع نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس الوحدة المركزية، لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة عن جهات الولاية السابقة.