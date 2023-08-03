عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة السابعة من N3 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 294 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 29/4/2004 وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس والأحد 6 اغسطس وبطاقات الاحتياط الاثنين 7 منه، واجراء القرعة الاربعاء 9 منه. وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. وذكرت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإنها ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص، لافتة الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط. كما اعلنت المؤسسة ان اليوم الخميس سيتم إجراء القرعة على الدفعة السادسة من الضاحية الثالثة بمشروع جنوب سعد العبدالله لـ 253 قسيمة.
وفيما يلي الاسماء كالتالي:
0001 سالم محمد فلاح العجمي
0002 مبارك لافى محمد المطيري
0003 فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن العمار
0004 احمد مسحل مسفر دغيليب
0005 وليد خالد على عبد الله
0006 ناصر عيسي احمد المطوع
0007 محمد بدر عبداللطيف بن ناجى
0008 سعد راشد خلف الحربى
0009 بدر محمد عيد الرشيدى
0010 منيف سودي منوخ الظفيري
0011 فالح فهد ناصر الزعبي
0012 راشد مرزوق سيف مبارك
0013 خالد عبدالله عضيب سعد
0014 جمعان حماد عامر العازمي
0015 علي خالد علي السويلم
0016 متعب راضي مسلم الدماج العازمى
0017 خالد رفاعى الدباغ العازمى
0018 محمد عبدالكريم تبيع نور
0019 احمد حمود صالح العازمي
0020 حمد عادل جاسم العبيد
0021 فهد عصفور احمد العصفور
0022 سعد نويران سعد الرشيدي
0023 حمد حسين جابر المري
0024 نواف مكراد راكان المكراد
0025 نايف ناجم فلاح العازمي
0026 فيصل عبدالله مناحى المطيرى
0027 مترك مسفر زايد العجمى
0028 محمد عواد مطلق المرتجي
0029 محمد قبيل حسين العنزى
0030 جاسم محمد عبدالرزاق الخاطر
0031 مشارى حمد عوض المطيرى
0032 مشعل حمد سعود العازمى
0033 انور رمضان محمد الكندرى
0034 فهاد محمد عبدالله الحويله
0035 سامي ناصر رشيد الحريص
0036 احمد عوض سيف بوردن العازمى
0037 عبدالرحمن جزاع مجري الرشيدي
0038 قايد مجبل زيدان الضفيري
0039 فرحان عبدالله فرحان حبيب
0040 نايف خالد عواض القصاص
0041 محمد خالد عيد العازمي
0042 سعد عايض هادي العجمي
0043 محمد جاسم محمد الخلف
0044 محمد راشد بطيحان العازمى
0045 موسى مشعان فازع الرشيدى
0046 بدر هادى عيد الحربى
0047 عادل حمد عرهان الرشيدي
0048 عبدالله ناصر غالب دليم الدوسرى
0049 عوض سالم دهش العازمى
0050 جاسم محمد مرزوق السالم
0051 نادر غازي محمد العازمي
0052 مشعل الحميدي راشد الحربي
0053 عبدالعزيز محسن هندي العنزي
0054 محمد مرزوق شافى العتيبى
0055 عبدالله سلمان فهد الجافور
0056 طلال فلاح عباير الجويسرى
0057 فيصل فوءاد يوسف الشطي
0058 طلال مطلق مبارك العازمي
0059 سعد سالم فالح العازمي
0060 مشعل غنيم غضيان المطيري
0061 رازى محمد عبدالرحمن العوضى
0062 سالم حمود محمد العليثه
0063 فهد عبود مسلم العازمى
0064 جراح راشد شبيب الخالدى
0065 عبدالمحسن غازي مرزوق المطيري
0066 ابراهيم محمد حمد العازمي
0067 مطلق فهاد حمد العازمي
0068 ناصر بدر حسين الحداد
0069 عبدالحميد عبدالمجيد عبدالكريم على
0070 فهد جازع غويزى المطيري
0071 احمد مفلح مرزوق الرشيدى
0072 راشد عبدالله دهيران العازمى
0073 عبدالله سويد حمد العجمى
0074 عبدالرحمن حمد فالح الرشيد
0075 فهد حطاب ظافر العجمى
0076 احمد عباد مفلح العدوانى
0077 محمد مطلق مبارك الهاجري
0078 خالد عبدالله نجم القتناب
0079 مساعد غازي ضويحي المطيري
0080 خالد ناصر سراب محمد
0081 سامح عايش سامح الرشيدى
0082 صالح براك سيف العازمى
0083 يوسف صالح فخرى الرشيدى
0084 خالد عبدالله احمد القبندى
0085 سعد محمد سعد السعيد
0086 فهد سليمان حسن رضا
0087 احمد راشد سالم الدوسرى
0088 فهد مدعث غلاب العازمي
0089 مشعل رجاء مطلق العازمي
0090 فالح هاجس راشد العجمي
0091 محمد جريوى راشد الكردى
0092 حسين على عبدالنور جمال
0093 راجح نادر محمد الدوسري
0094 خالد مرمس ابطيحان العازمى
0095 على سالم فلاح الصواغ
0096 عبدالله ناشي محمد ناشي
0097 مشعل محمد ناصر العازمي
0098 حنيف مهنا ناجى الخرينج الرشيدي
0099 سلطان مطلق محده المطيري
0100 خالد عماش سليم الديحاني
0101 شجاع مبارك سعود العجمى
0102 محمد احمد مبارك الاحمد
0103 يوسف فهد نواف الفضلي
0104 حسين على لملوم الشريده
0105 فالح مسفر هادي العجمي
0106 خالد حبيب مطلق العازمي
0107 سعود سعد مبارك الملعبي
0108 ناصر فلاح ناصر البرازي
0109 محمد حسين علي هاشم
0110 احمد محمد شبنان الثامر
0111 عبدالله محمد على طالب
0112 طارق مرزوق مثعى الصواغ
0113 عبدالله سالم عبدالله الطويل العازمى
0114 فايز فرج سعد المطيرى
0115 ناصر طلق مسلم السبيعي
0116 محمد ثامر محمد العازمى
0117 محمد خرصان مناحي العجمي
0118 حمدان عاصي حماد العازمي
0119 عبدالعزيز سعود دواس العازمى
0120 نايف سفاح ارديعان العدوانى
0121 صالح عبدالرحمن صالح المكيمي
0122 هزاع نايف حربي الحربي
0123 طلال راشد خالد العازمي
0124 فواز عبدالله فهاد المنير
0125 علي عبيد جعفر الهاجري
0126 هادي محمود محمد غريب
0127 سعد محمد قنيفذ الهاجرى
0128 بخيت ثقل بخيت الدوسرى
0129 محمد فالح حمد العازمي
0130 احمد مفرح سليك الرشيدي
0131 فايز مهدى ركيج ضاحى
0132 عبدالله سالم عبدالهادي الحشار
0133 باسل ماجد جاسم العنزى
0134 فهد ضحوى طريخم العدوانى
0135 سعد سالم عبدالله العازمى
0136 مبارك حمد عواد الشمرى
0137 فيصل واصل مرزوق المطيرى
0138 وليد عبدالقادر عبدالله محمود
0139 احمد فيصل احمد العوضي
0140 عمر صالح احمد العمر
0141 محمد فايح جهز العتيبي
0142 مسلم مبارك مسلم الراجحى
0143 محمد راشد علي العجمي
0144 حمد عوض عزان حبيلي
0145 عادل حمد زيد راكب
0146 محمد احمد ملا سعيد
0147 طلال ملفي حمود الرشيدي
0148 محمد مبارك عبيد العجمى
0149 عبدالرحمن راشد عبدالرحمن الراشد
0150 فيصل خالد مجول العجمى
0151 سعود مسلم سعود السبيعى
0152 محمد مفلح عبيد العازمي
0153 على عبدالله عيسى الاستاذ
0154 محمد ضاوي فالح المطيري
0155 مشعل خالد ناصر الرشيدى
0156 طلال غالب رشيد المطيرى
0157 مشعل ظاهر خلف الخالدي
0158 خالد سليمان موسى الحريص
0159 عبدالله علي سعود الحربي
0160 على محسن صعيب العتيبي
0161 عبدالعزيز سعود رافد المطيرى
0162 عبدالهادى خالد عبدالله الحويله
0163 حمد سودان صالح الضويحي
0164 بدر مبارك جعيلان حمدي الرشيدي
0165 طارق مبارك عبيد الحميدى
0166 راكان حسين على العجمي
0167 سالم مسعود قماد مسعود
0168 بدر يعقوب يوسف العسيرى
0169 عامر عبدالهادى محمد المري
0170 هادى فارس هادى العجمى
0171 مبارك لافي حميد العازمي
0172 محمد علي مبارك العازمي
0173 مرزوق راشد مرزوق الخياط
0174 فهيد محمد شافي العجمي
0175 نواف سفاح ارديعان العدواني
0176 محمد مطر مزبان الزهاميل
0177 نواف محمد سعيد مندنى
0178 عدنان صالح جاسم السنى
0179 نادر محمد سعد الدوسرى
0180 محمد زايد هادي الهاجري
0181 خالد عبدالله احمد حجي
0182 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن النوري
0183 بدر سعد مبارك فرج
0184 على عبدالله على العقيل
0185 فايز مدعث غلاب العازمى
0186 عبدالله محمد راشد الزعبى
0187 عامر عبدالله حسين الشمرى
0188 فواز عبدالله مبارك العازمى
0189 عبدالله دغيم عبدالله المطيرى
0190 صالح احمد صالح العبادي
0191 محمد سفر فهيد الهاجري
0192 يوسف حامد عبدالواحد محمد الايوب
0193 جاسم محمد صالح المطيري
0194 فلاح خالد محسن المطيري
0195 حمود محمد على المطيرى
0196 مهنا مشاري عويضه الهاجري
0197 خالد محمد على العثمان
0198 عبدالله راشد محمد العويهان
0199 جمال ناصر نصار الشمري
0200 هيثم سليمان يوسف الشطى
0201 خالد عبيد سعدون الرشيدى
0202 محمد دواس سعد العازمي
0203 محمد على محمد الختلان
0204 عوض فهد عوض العازمى
0205 نايف هايف عصام العجمى
0206 علي فهد حمود الدويله
0207 خالد حسين ابراهيم عبدالعزيز
0208 سلطان غريب مرزوق محمد
0209 نهار فهد نهار العدوانى
0210 سالم انفيخ سالم العازمي
0211 مشعل خليفه جابر العازمي
0212 فهيد سعود ناصر العجمى
0213 محمد فهد راجح الدوسري
0214 فلاح محمد عجمان العجمى
0215 محمد على حسن محمود
0216 خليف خالد منصور العازمي
0217 محمد راضي محمد المطوع
0218 ماجد خليف حسين العنزى
0219 سليمان محمد سليمان الهاملي
0220 حمود ناصر محمد المطيري
0221 عبدالله محمد هادي العجمي
0222 شافى عبيد فهد العجمى
0223 ابراهيم طليان علي الراجحي
0224 بندر حمود عبدالرحمن الرشيدى
0225 ماجد طامى سالم الهاجرى
0226 فايز نزال سفر العازمي
0227 ملفى عايض زايد العازمي
0228 حمود مطلق حمود العازمي
0229 يوسف ناصر ارشيد القفيدى
0230 عبدالعزيز محمد عبدالرسول فتح الله
0231 فهد طرقي سعود المطيري
0232 سعد غريب ناصر الغريب
0233 محمد جزا سحاب العتيبي
0234 عمر عبدالله سعود الجوهر
0235 فاضل نغيمش فاضل على
0236 بدر سالم حبيب العازمى
0237 نواف محمد براك حضيري الدوسري
0238 مانع سعد ناصر العازمى
0239 عادل طاهر عبدالله البدر
0240 احمد على عبد الامير الربيعه
0241 محمد عبدالله سعد الخالدي
0242 عبدالله مجبل على السريحى المطيرى
0243 فهد فالح زيد الدرزي
0244 طلال خالد مبارك سابج
0245 بدر مناحى ذعار المطيرى
0246 عبدالعزيز عايض فالح العجمى
0247 محمد فهد نوار العتيبى
0248 بدر جاسم محمد الحمادى
0249 عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الديكان
0250 محمد خليفه محمد الجلاهمه
0251 حمد فهد صالح الجيماز
0252 فهد فرحان مسعر الشمري
0253 مشعل عبدالله مشعل عبداللطيف
0254 خالد مطلق فلاح البادي
0255 نواف مانع شداد النميش
0256 نايل خلف سماح الشمري
0257 ثامر غزاى محمد العازمي
0258 ناصر مزيد ناصر العازمي
0259 نواف محمد عوض الرشيدى
0260 يوسف محمد احمد الكندرى
0261 أحمد ضيدان علي العجمي
0262 ناجى عيد على مثيب
0263 مبارك محمد مطيع العجمي
0264 خالد عزم عويضه الهاجري
0265 احمد سعود عبدالعزيز بوالبنات
0266 فلاح عبدالله سالم الهاجري
0267 نواف طلال فهيد المهيميل
0268 احمد سعد جزاء الراجحى
0269 عادل فلاح سعد العازمي
0270 عبدالمحسن محمد عباس المطوع
0271 جاسم محمد خليل العوضى
0272 راشد سماح ذعار رويشد
0273 محمد جظعان عبدالله العازمى
0274 محمد عبيد درمان العجمي
0275 طلال نواف مذهل العازمي
0276 ناصر عبدالله محمد السنعوسى
0277 عبدالعزيز حجى اجديع العازمى
0278 طلال مبارك قبلان العازمى
0279 اسماعيل احمد اسماعيل اسماعيل
0280 مشعل هديبان سلمي المطيري
0281 على عبدالرضا عباس اشكناني
0282 ثاقف غصين شباب العتيبي
0283 على بدر على بوعباس
0284 سعد مبرك على عوض
0285 محمد احمد مرزوق الاذينه
0286 عبدالله مبارك عبدالله الرشيدي
0287 حمد طويرش حمير الشمري
0288 احمد منيف مرزوق المطيري
0289 مناحى صالح مرزوق الحريص
0290 نواف عدنان نافل بويابس
0291 فهد محمد معيض العازمي
0292 ابراهيم خليف حسين العنزى
0293 طلال عبدالعزيز متعب الربيعان
0294 مشعل نايف دغش المطيرى