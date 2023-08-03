عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توزيع الدفعة السابعة من N3 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 294 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى 29/4/2004 وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس والأحد 6 اغسطس وبطاقات الاحتياط الاثنين 7 منه، واجراء القرعة الاربعاء 9 منه. وأضافت «السكنية» ان المواطنين المخصص لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباحا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. وذكرت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإنها ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص، لافتة الى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط. كما اعلنت المؤسسة ان اليوم الخميس سيتم إجراء القرعة على الدفعة السادسة من الضاحية الثالثة بمشروع جنوب سعد العبدالله لـ 253 قسيمة.





وفيما يلي الاسماء كالتالي:

0001 سالم محمد فلاح العجمي

0002 مبارك لافى محمد المطيري

0003 فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن العمار

0004 احمد مسحل مسفر دغيليب

0005 وليد خالد على عبد الله

0006 ناصر عيسي احمد المطوع

0007 محمد بدر عبداللطيف بن ناجى

0008 سعد راشد خلف الحربى

0009 بدر محمد عيد الرشيدى

0010 منيف سودي منوخ الظفيري

0011 فالح فهد ناصر الزعبي

0012 راشد مرزوق سيف مبارك

0013 خالد عبدالله عضيب سعد

0014 جمعان حماد عامر العازمي

0015 علي خالد علي السويلم

0016 متعب راضي مسلم الدماج العازمى

0017 خالد رفاعى الدباغ العازمى

0018 محمد عبدالكريم تبيع نور

0019 احمد حمود صالح العازمي

0020 حمد عادل جاسم العبيد

0021 فهد عصفور احمد العصفور

0022 سعد نويران سعد الرشيدي

0023 حمد حسين جابر المري

0024 نواف مكراد راكان المكراد

0025 نايف ناجم فلاح العازمي

0026 فيصل عبدالله مناحى المطيرى

0027 مترك مسفر زايد العجمى

0028 محمد عواد مطلق المرتجي

0029 محمد قبيل حسين العنزى

0030 جاسم محمد عبدالرزاق الخاطر

0031 مشارى حمد عوض المطيرى

0032 مشعل حمد سعود العازمى

0033 انور رمضان محمد الكندرى

0034 فهاد محمد عبدالله الحويله

0035 سامي ناصر رشيد الحريص

0036 احمد عوض سيف بوردن العازمى

0037 عبدالرحمن جزاع مجري الرشيدي

0038 قايد مجبل زيدان الضفيري

0039 فرحان عبدالله فرحان حبيب

0040 نايف خالد عواض القصاص

0041 محمد خالد عيد العازمي

0042 سعد عايض هادي العجمي

0043 محمد جاسم محمد الخلف

0044 محمد راشد بطيحان العازمى

0045 موسى مشعان فازع الرشيدى

0046 بدر هادى عيد الحربى

0047 عادل حمد عرهان الرشيدي

0048 عبدالله ناصر غالب دليم الدوسرى

0049 عوض سالم دهش العازمى

0050 جاسم محمد مرزوق السالم

0051 نادر غازي محمد العازمي

0052 مشعل الحميدي راشد الحربي

0053 عبدالعزيز محسن هندي العنزي

0054 محمد مرزوق شافى العتيبى

0055 عبدالله سلمان فهد الجافور

0056 طلال فلاح عباير الجويسرى

0057 فيصل فوءاد يوسف الشطي

0058 طلال مطلق مبارك العازمي

0059 سعد سالم فالح العازمي

0060 مشعل غنيم غضيان المطيري

0061 رازى محمد عبدالرحمن العوضى

0062 سالم حمود محمد العليثه

0063 فهد عبود مسلم العازمى

0064 جراح راشد شبيب الخالدى

0065 عبدالمحسن غازي مرزوق المطيري

0066 ابراهيم محمد حمد العازمي

0067 مطلق فهاد حمد العازمي

0068 ناصر بدر حسين الحداد

0069 عبدالحميد عبدالمجيد عبدالكريم على

0070 فهد جازع غويزى المطيري

0071 احمد مفلح مرزوق الرشيدى

0072 راشد عبدالله دهيران العازمى

0073 عبدالله سويد حمد العجمى

0074 عبدالرحمن حمد فالح الرشيد

0075 فهد حطاب ظافر العجمى

0076 احمد عباد مفلح العدوانى

0077 محمد مطلق مبارك الهاجري

0078 خالد عبدالله نجم القتناب

0079 مساعد غازي ضويحي المطيري

0080 خالد ناصر سراب محمد

0081 سامح عايش سامح الرشيدى

0082 صالح براك سيف العازمى

0083 يوسف صالح فخرى الرشيدى

0084 خالد عبدالله احمد القبندى

0085 سعد محمد سعد السعيد

0086 فهد سليمان حسن رضا

0087 احمد راشد سالم الدوسرى

0088 فهد مدعث غلاب العازمي

0089 مشعل رجاء مطلق العازمي

0090 فالح هاجس راشد العجمي

0091 محمد جريوى راشد الكردى

0092 حسين على عبدالنور جمال

0093 راجح نادر محمد الدوسري

0094 خالد مرمس ابطيحان العازمى

0095 على سالم فلاح الصواغ

0096 عبدالله ناشي محمد ناشي

0097 مشعل محمد ناصر العازمي

0098 حنيف مهنا ناجى الخرينج الرشيدي

0099 سلطان مطلق محده المطيري

0100 خالد عماش سليم الديحاني

0101 شجاع مبارك سعود العجمى

0102 محمد احمد مبارك الاحمد

0103 يوسف فهد نواف الفضلي

0104 حسين على لملوم الشريده

0105 فالح مسفر هادي العجمي

0106 خالد حبيب مطلق العازمي

0107 سعود سعد مبارك الملعبي

0108 ناصر فلاح ناصر البرازي

0109 محمد حسين علي هاشم

0110 احمد محمد شبنان الثامر

0111 عبدالله محمد على طالب

0112 طارق مرزوق مثعى الصواغ

0113 عبدالله سالم عبدالله الطويل العازمى

0114 فايز فرج سعد المطيرى

0115 ناصر طلق مسلم السبيعي

0116 محمد ثامر محمد العازمى

0117 محمد خرصان مناحي العجمي

0118 حمدان عاصي حماد العازمي

0119 عبدالعزيز سعود دواس العازمى

0120 نايف سفاح ارديعان العدوانى

0121 صالح عبدالرحمن صالح المكيمي

0122 هزاع نايف حربي الحربي

0123 طلال راشد خالد العازمي

0124 فواز عبدالله فهاد المنير

0125 علي عبيد جعفر الهاجري

0126 هادي محمود محمد غريب

0127 سعد محمد قنيفذ الهاجرى

0128 بخيت ثقل بخيت الدوسرى

0129 محمد فالح حمد العازمي

0130 احمد مفرح سليك الرشيدي

0131 فايز مهدى ركيج ضاحى

0132 عبدالله سالم عبدالهادي الحشار

0133 باسل ماجد جاسم العنزى

0134 فهد ضحوى طريخم العدوانى

0135 سعد سالم عبدالله العازمى

0136 مبارك حمد عواد الشمرى

0137 فيصل واصل مرزوق المطيرى

0138 وليد عبدالقادر عبدالله محمود

0139 احمد فيصل احمد العوضي

0140 عمر صالح احمد العمر

0141 محمد فايح جهز العتيبي

0142 مسلم مبارك مسلم الراجحى

0143 محمد راشد علي العجمي

0144 حمد عوض عزان حبيلي

0145 عادل حمد زيد راكب

0146 محمد احمد ملا سعيد

0147 طلال ملفي حمود الرشيدي

0148 محمد مبارك عبيد العجمى

0149 عبدالرحمن راشد عبدالرحمن الراشد

0150 فيصل خالد مجول العجمى

0151 سعود مسلم سعود السبيعى

0152 محمد مفلح عبيد العازمي

0153 على عبدالله عيسى الاستاذ

0154 محمد ضاوي فالح المطيري

0155 مشعل خالد ناصر الرشيدى

0156 طلال غالب رشيد المطيرى

0157 مشعل ظاهر خلف الخالدي

0158 خالد سليمان موسى الحريص

0159 عبدالله علي سعود الحربي

0160 على محسن صعيب العتيبي

0161 عبدالعزيز سعود رافد المطيرى

0162 عبدالهادى خالد عبدالله الحويله

0163 حمد سودان صالح الضويحي

0164 بدر مبارك جعيلان حمدي الرشيدي

0165 طارق مبارك عبيد الحميدى

0166 راكان حسين على العجمي

0167 سالم مسعود قماد مسعود

0168 بدر يعقوب يوسف العسيرى

0169 عامر عبدالهادى محمد المري

0170 هادى فارس هادى العجمى

0171 مبارك لافي حميد العازمي

0172 محمد علي مبارك العازمي

0173 مرزوق راشد مرزوق الخياط

0174 فهيد محمد شافي العجمي

0175 نواف سفاح ارديعان العدواني

0176 محمد مطر مزبان الزهاميل

0177 نواف محمد سعيد مندنى

0178 عدنان صالح جاسم السنى

0179 نادر محمد سعد الدوسرى

0180 محمد زايد هادي الهاجري

0181 خالد عبدالله احمد حجي

0182 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن النوري

0183 بدر سعد مبارك فرج

0184 على عبدالله على العقيل

0185 فايز مدعث غلاب العازمى

0186 عبدالله محمد راشد الزعبى

0187 عامر عبدالله حسين الشمرى

0188 فواز عبدالله مبارك العازمى

0189 عبدالله دغيم عبدالله المطيرى

0190 صالح احمد صالح العبادي

0191 محمد سفر فهيد الهاجري

0192 يوسف حامد عبدالواحد محمد الايوب

0193 جاسم محمد صالح المطيري

0194 فلاح خالد محسن المطيري

0195 حمود محمد على المطيرى

0196 مهنا مشاري عويضه الهاجري

0197 خالد محمد على العثمان

0198 عبدالله راشد محمد العويهان

0199 جمال ناصر نصار الشمري

0200 هيثم سليمان يوسف الشطى

0201 خالد عبيد سعدون الرشيدى

0202 محمد دواس سعد العازمي

0203 محمد على محمد الختلان

0204 عوض فهد عوض العازمى

0205 نايف هايف عصام العجمى

0206 علي فهد حمود الدويله

0207 خالد حسين ابراهيم عبدالعزيز

0208 سلطان غريب مرزوق محمد

0209 نهار فهد نهار العدوانى

0210 سالم انفيخ سالم العازمي

0211 مشعل خليفه جابر العازمي

0212 فهيد سعود ناصر العجمى

0213 محمد فهد راجح الدوسري

0214 فلاح محمد عجمان العجمى

0215 محمد على حسن محمود

0216 خليف خالد منصور العازمي

0217 محمد راضي محمد المطوع

0218 ماجد خليف حسين العنزى

0219 سليمان محمد سليمان الهاملي

0220 حمود ناصر محمد المطيري

0221 عبدالله محمد هادي العجمي

0222 شافى عبيد فهد العجمى

0223 ابراهيم طليان علي الراجحي

0224 بندر حمود عبدالرحمن الرشيدى

0225 ماجد طامى سالم الهاجرى

0226 فايز نزال سفر العازمي

0227 ملفى عايض زايد العازمي

0228 حمود مطلق حمود العازمي

0229 يوسف ناصر ارشيد القفيدى

0230 عبدالعزيز محمد عبدالرسول فتح الله

0231 فهد طرقي سعود المطيري

0232 سعد غريب ناصر الغريب

0233 محمد جزا سحاب العتيبي

0234 عمر عبدالله سعود الجوهر

0235 فاضل نغيمش فاضل على

0236 بدر سالم حبيب العازمى

0237 نواف محمد براك حضيري الدوسري

0238 مانع سعد ناصر العازمى

0239 عادل طاهر عبدالله البدر

0240 احمد على عبد الامير الربيعه

0241 محمد عبدالله سعد الخالدي

0242 عبدالله مجبل على السريحى المطيرى

0243 فهد فالح زيد الدرزي

0244 طلال خالد مبارك سابج

0245 بدر مناحى ذعار المطيرى

0246 عبدالعزيز عايض فالح العجمى

0247 محمد فهد نوار العتيبى

0248 بدر جاسم محمد الحمادى

0249 عبدالرحمن فهد عبدالرحمن الديكان

0250 محمد خليفه محمد الجلاهمه

0251 حمد فهد صالح الجيماز

0252 فهد فرحان مسعر الشمري

0253 مشعل عبدالله مشعل عبداللطيف

0254 خالد مطلق فلاح البادي

0255 نواف مانع شداد النميش

0256 نايل خلف سماح الشمري

0257 ثامر غزاى محمد العازمي

0258 ناصر مزيد ناصر العازمي

0259 نواف محمد عوض الرشيدى

0260 يوسف محمد احمد الكندرى

0261 أحمد ضيدان علي العجمي

0262 ناجى عيد على مثيب

0263 مبارك محمد مطيع العجمي

0264 خالد عزم عويضه الهاجري

0265 احمد سعود عبدالعزيز بوالبنات

0266 فلاح عبدالله سالم الهاجري

0267 نواف طلال فهيد المهيميل

0268 احمد سعد جزاء الراجحى

0269 عادل فلاح سعد العازمي

0270 عبدالمحسن محمد عباس المطوع

0271 جاسم محمد خليل العوضى

0272 راشد سماح ذعار رويشد

0273 محمد جظعان عبدالله العازمى

0274 محمد عبيد درمان العجمي

0275 طلال نواف مذهل العازمي

0276 ناصر عبدالله محمد السنعوسى

0277 عبدالعزيز حجى اجديع العازمى

0278 طلال مبارك قبلان العازمى

0279 اسماعيل احمد اسماعيل اسماعيل

0280 مشعل هديبان سلمي المطيري

0281 على عبدالرضا عباس اشكناني

0282 ثاقف غصين شباب العتيبي

0283 على بدر على بوعباس

0284 سعد مبرك على عوض

0285 محمد احمد مرزوق الاذينه

0286 عبدالله مبارك عبدالله الرشيدي

0287 حمد طويرش حمير الشمري

0288 احمد منيف مرزوق المطيري

0289 مناحى صالح مرزوق الحريص

0290 نواف عدنان نافل بويابس

0291 فهد محمد معيض العازمي

0292 ابراهيم خليف حسين العنزى

0293 طلال عبدالعزيز متعب الربيعان

0294 مشعل نايف دغش المطيرى