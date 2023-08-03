ضمن المشاريع الخيرية المميزة التي تنفذها جمعية النجاة الخيرية، أعلنت الجمعية عن طرح مشروع «7 سنابل» والذي يتم إطلاقه دوريا لمصارف خيرية ومشاريع متنوعة تساعد في تخفيف المعاناة عن آلاف المستفيدين في مختلف الدول العربية والإسلامية، ويتناول المشروع مجموعة من المشاريع الإنسانية تنفذ في جمهورية مصر العربية الشقيقة.



وفي هذا الصدد، قال رئيس قطاعي البرامج والمشاريع والموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عبدالله الشهاب: نركز على المشاريع ذات الأهمية التنموية كونها تضمن ديمومة واستمرار العمل الخيري والإنساني، مؤكدا أن المشروع يفتح أبواب الخير للمتبرعين وإعانة المحتاجين، ومن هذا المنطلق خصصنا مشروع 7 سنابل في هذه الفترة للمساهمة في إعانة الفقراء والمرضى والمحتاجين من الإخوة الأشقاء في مصر، والمشاريع هي: الإنتاج الحيواني، وشراء حضانات الأطفال وعلاج مرضى القدم السكري، وعلاج مرضى السرطان، وعلاج مرضى الفشل الكلوي، ومشروع بناء بيوت الفقراء، ومشروع قوارب الصيد.