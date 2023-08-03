أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أن أهل الكويت لن ينسوا ذكرى الغزو العراقي الغاشم وما حدث من غدر آثم ودمار كامل لوطننا الغالي.



وقال الأصفر خلال تصريح صحافي إن الذكرى الـ 33 للغزو الغاشم تظل باقية لتؤكد تلاحم الكويتيين بأسمى صورها من خلال المقاومة الوطنية والتضحيات المشرفة.



وأشار إلى أن وحدة القيادة والشعب في فترة الاحتلال الغاشم كانت الدرع الحصين للوطن، وأن الجهود التي بذلتها القيادة الكويتية الحكيمة جمعت العالم ليكون داعما للحق الكويتي.



كما استذكر فضل المقاومة الكويتية الوطنية وتضحياتهم التي راح على إثرها الأسرى والشهداء رافضين العدوان الآثم على أرض السلام مدافعين عن ترابها الطاهرة، مؤكدا على دور الدول الخليجية والعربية الشقيقة والدول الصديقة من وقوف إلى جانب الكويت وشعبها ما ساهم في رفع المعاناة وتحرير الوطن، أولها الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية والتي أبت قادتها إلا أن ترجع الكويت حرة لقادتها وشعبها.



وسأل الأصفر المولى عز وجل أن يحفظ الكويت الغالية وشعبها المخلص في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ذخرا للوطن آمنين مطمئنين بإذن الله.