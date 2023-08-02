خليفة بن حمد: دور فعال للفرق الأمنية الكويتية في إنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022



الدوحة ـ قنا: بحث سفيرنا لدى قطر خالد المطيري اليوم الأربعاء مع وزير الداخلية القطري وقائد قوة «لخويا» الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقال السفير المطيري، في تصريح لـ «كونا» عقب اللقاء، إنه ناقش مع الوزير القطري سبل دعم وتطوير وتبادل الزيارات على مستوى القيادات الأمنية وتفعيل العمل الأمني المشترك بين البلدين.



وذكر أن الوزير القطري أثنى من جانبه على مشاركة الفرق الأمنية الكويتية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها الدوحة أواخر العام الماضي ودورها الفعال في إنجاح البطولة، معربا عن الأمل في أن يتواصل هذا التعاون الثنائي.



وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء تبادل التحيات والتهنئة بمناسبة تولي الوزير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني منصبه الجديد في مارس الماضي.