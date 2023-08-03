حكم القضاء الفيدرالي على الأميركي روبرت باورز امس بالإعدام بتهمة قتل 11 يهوديا في كنيس قبل خمسة أعوام، في هجوم هو الأكثر فتكا باليهود في تاريخ الولايات المتحدة.



وقضت هيئة محلفين فيدرالية تضم 12 شخصا بالإجماع بإعدام باورز.



وكانت وزارة العدل في حكومة الرئيس جو بايدن قد أعلنت تعليق تنفيذ أحكام الإعدام، ما يعني أنه من غير الواضح ما إذا سيتم تنفيذ العقوبة بحقه.



واعتبر باورز البالغ خمسين عاما «مذنبا» في 63 تهمة موجهة إليه، من بينها جرائم كراهية نجم عنها قتل ومحاولات قتل في كنيس «تري أوف لايف» في بيتسبرغ شمال شرق الولايات المتحدة إثر إطلاقه النار في 27 أكتوبر 2018.



وأثار الهجوم مخاوف من عودة ظهور عناصر اليمين المتطرف والنازيين الجدد في أنحاء الولايات المتحدة.



وكان باورز قد اقتحم الكنيس مسلحا بثلاثة مسدسات وبندقية هجومية نصف آلية، وأطلق النار وهو يهتف «كل اليهود يجب أن يموتوا» وقتل 11 شخصا بينهم سيدة في السابعة والتسعين خلال صلاة يوم السبت في حي يهودي تاريخي في بيتسبرغ، في هجوم أسفر عن سقوط أكبر عدد من الضحايا ضد اليهود في الولايات المتحدة.



واعتقل في موقع الهجوم الذي نجم عنه أيضا إصابة العديد من عناصر الشرطة وشخصين آخرين من المصلين بجروح غير قاتلة.



قبل ذلك نشر باورز رسائل عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للمهاجرين على شبكة يمينية متطرفة للتواصل الاجتماعي.



ودعا الرئيس الأميركي حينذاك الجمهوري دونالد ترامب إلى فرض عقوبة الإعدام على روبرت باورز وتبعته وزارة العدل وأكدته بعدما بدأت ولاية الرئيس الديموقراطي جو بايدن في 20 يناير 2021.



لكن المرشح بايدن تعهد في 2020 بإلغاء عقوبة الإعدام على المستوى الوطني، لذلك أحيت هذه المحاكمة الجدل حول هذه العقوبة التي مازالت مطبقة في عدد من الولايات الأميركية.



وجاءت هذه المحاكمة على خلفية تصاعد الأعمال العنصرية والمعادية للسامية في الولايات المتحدة والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عاما، حسب أرقام لمكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) نشرتها صحيفة واشنطن بوست في أبريل.