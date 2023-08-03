عبدالعزيز الفضلي

حدّد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، مواعيد البدء بتسليم مباشرات العمل لأعضاء الهيئة التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وقال السلطان في نشرة أصدرها وتلقّت "الأنباء" نسخة منها:" في إطار الاستعدادات لتنظيم بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، يرجى التكرم باعتماد المواعيد التالية لتنظيم عملية تسليم مباشـرات الـعمـل للكوادر التعليمية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وهي:

-مواعيد البدء بتسليم مباشـرات العمـل للكـويتيين مـن أعـضـاء الهيئة التعليمية اعتبارا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۸/۱۳.

-مواعيد البدء بتسليم مباشرات العمل لغير الكويتيين من أعضاء الهيئة التعليمية".