دمشق - هدى العبود



بدعوة من وزارة الثقافة التونسية، تشارك سورية في الدورة الـ 57 لمهرجان «الحمامات» الدولي في تونس، وذلك من خلال عرض مسرحية «كاستينغ» لمخرجها وكاتبها سامر محمد إسماعيل، وهي تجربة أداء من إنتاج المسرح القومي السوري، وبطولة كل من الفنانين: عامر علي ومجد نعيم، دلع نادر، وإخراج وتأليف سامر محمد إسماعيل.



«الأنباء» التقت الكاتب والمخرج والناقد سامر إسماعيل للوقوف على هذا العمل الذي سيشارك من خلاله في تونس فقال: تجربة أداء «كاستينغ» تلتقي فيها الفنون من مسرح وسينما ورسم، ويعتبر هذا العمل تجديدا يشمل كل عناصر العمل المسرحي بدءا من النص وصولا الى الإخراج، وفق مقاربة تقوم على إعادة صياغة القضايا الراهنة في المجتمع بعيدا عن السائد والنمطي و«الكليشيهات» وعلى إيقاع هواجس مخرج يبحث عن المعايير التي صارت بمنزلة السجن والتي جعلت من الممثلات نسخا مستنسخة تتبدى قضايا كثيرة ومشاكل مختلفة تراوح بين الفني والثقافي والاجتماعي وغيرها من الأبعاد.



وأضاف إسماعيل: شارك العرض العام الماضي في مهرجان «مشكال» ببيروت، وتم تقديمه ضمن «مسرح الشمس» في عمّان بالأردن، ويعرض في مدينة الحمامات التونسية 5 الجاري على المسرح الأولمبي، بمشاركة عدد من الفرق العربية والأجنبية، كتونس ولبنان وجنوب أفريقيا وأميركا وفرنسا وبلجيكا.



وعن أهمية العرض قال: يأتي العرض في إطار إعادة العلاقات بين سورية وتونس والحرص على مشاهدة العرض السوري الذي لقي نجاحا كبيرا منذ تقديمه أول مرة على مسرح القباني في دمشق في أكتوبر عام 2021 وهو من بطولة: عامر علي، ودلع نادر، ومجد نعيم، سينوغرافيا أدهم سفر، موسيقى رامي الضللي، أزياء سهى العلي، مدير منصة يوسف النوري، تقنيات رضوان النوري.



وكشف المخرج سامر محمد إسماعيل أن مشاركة «كاستينغ» في مهرجان «الحمامات» لم تلق أي مساندة من وزارة الثقافة السورية، فالفرق المسرحية السورية ما زالت تسافر على حساب أعضائها، وهذا ما يجعل العرض المسرحي السوري يتيما رغم الترحيب والاحتفاء الكبيرين اللذين يحظى بهما المسرح السوري في المحافل الثقافية الدولية، موضحا ان العرض المسرحي كائن ينمو وليس مجرد مخلوق يعيش خمسة عشر يوما على مسرح ومن ثم يدفن ديكوره وأزياؤه في مستودعات رطبة، وأردف: من حق الفنان المسرحي السوري أن يقدم عروضه في الخارج، وأن يطلع العالم على تطور الفن المسرحي في بلاد مثل سورية تعيش أقسى الظروف المعيشية منذ أكثر من اثني عشر عاما.



جدير ذكره أن مسرحية «كاستينغ» من إنتاج المسرح القومي السوري، وبطولة كل من الفنانين: عامر علي، ومجد نعيم، ودلع نادر، وإخراج وتأليف سامر محمد إسماعيل.