تقدم النائب أسامة الشاهين، باقتراح برغبة قال في مقدمته، يعتبر "بيت الكويت للأعمال الوطنية" من أبرز المتاحف بدولة الكويت، كونه يوثق تاريخ دولة الكويت، ولا سيما أحداث العدوان على الكويت في أغسطس 1990، وتحرير دولة الكويت التي بدأت من تاريخ 17 يناير إلى يوم التحرير 1991م ، لذا فقد شاركت عدد من الدول المشاركة بحرب التحرير بالأجنحة الخاصة بالمتحف.

وقد صدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء بشأن المتحف، ففي عام 2001 صدر قرار بتبعية المتحف للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وعام 2016 صدر قرار بنقل المتحف من مبناه في منطقة الشويخ إلى أحد المباني الواقعة بمنطقة دسمان.

ومنذ صدور القرار الأخير تواجه إدارة المتحف صعوبة في نقل محتويات المتحف إلى مقره الجديد نظراً لكونها ثمينة وتحتاج إلى ذوي الخبرة لنقلها، وعلى الرغم من أن إدارة المتحف طالبت المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب المساعدة إلا أن كتبهم قوبلت بالاعتذار.

ونص الاقتراح على ما يلي:

" تقوم الدولة ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بدعم إدارة المتحف لنقل مقتنياته إلى المقر الجديد، والاستعانة بذوي الخبرة بمشاركة سفارات الدول التي لديها أجنحة بالمتحف".