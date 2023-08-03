كرم المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بطل الدراجات المائية فهد الريس، بمناسبة حصوله على المركز الثاني في فئة ستوك للمبتدئين ضمن منافسات بطولة أبطال العالم التي أقيمت في فرنسا، مقدرا له هذا الإنجاز الرياضي.

وأكد الحمود دعم القيادة السياسية الكامل للرياضة والرياضيين، مشيرا إلى أن الدولة لن تدخر جهدا في الارتقاء بالمنظومة الرياضية بكل الألعاب الفردية منها والجماعية، والعمل على تحفيز اللاعبين لمواصلة مشوار التميز والتفوق.

من جانبه، تقدم الريس بالشكر والتقدير الى الشيخ فيصل الحمود، لحسن الاستقبال والحفاوة والتكريم وتشجيع الشباب الكويتي ودعمهم المستمر ومتابعتهم لمواصلة العطاء والنجاح.