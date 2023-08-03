وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتعزيز البند المالي الخاص ببيع رصيد الاجازات السنوية في ميزانية قوة الاطفاء العام للسنة المالية 2023/2024 بعد موافقة وزارة المالية، بحيث يسمح بصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات لجميع العسكريين من قوة الإطفاء العام دون التقيد بنسبة محددة وفقا للشروط والضوابط المنظمة من قبل قوة الإطفاء العام، وذلك تقديرا منه للدور البطولي الذي يقوم فيه عسكريو قوة الإطفاء العام في مكافحة حرائق موسم الصيف في سبيل حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي.