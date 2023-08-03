محمد راتب

أسفر مزاد الروبيان في سوق الأسماك بمنطقة شرق، عن بيع 56 سلة من الروبيان الطازج، مقابل عرض وبيع أكثر من 100 سلة منه في المزاد الصباحي بسوق السمك في الفحيحيل، في ثالث أيام فترة السماح بصيده في المياه الإقليمية، وذلك رغم توقف عدد من لنجات الصيد عن الإبحار نظرا لعدم حصولها على الوقود من مادة الديزل.

وتم بيع السلة من حجم «أم نعيرة» الوسط في سوق الفحيحيل بين 40 دينارا لتبلغ 55 دينارا فقط، في حين وصل سعر السلة في مزاد العصر بسوق شرق إلى 65 دينارا، وذلك وسط إقبال متوسط في كل من السوقين.

وأكد أحد باعة البسطات أن توافر الروبيان الكويتي الطازج في السوق المحلي لم يؤثر إيجابا من الناحية السعرية على الأسماك الأخرى، فلم يهبط سعر السمك المحلي نظرا لشح كمياته وكذلك لعدم توافر الكثير من الأصناف المحلية، مشيرا إلى أن توافر الحجم الكبير من الروبيان «الجامبو» يحتاج إلى المزيد من الوقت.