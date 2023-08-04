عبدالعزيز الفضلي



حدد الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان مواعيد البدء بتسليم مباشرات العمل لأعضاء الهيئة التعليمية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024.



وقال السلطان في نشرة أصدرها وتلقت «الأنباء» نسخة منها: في إطار الاستعدادات لتنظيم بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 /2024 يرجى التكرم باعتماد المواعيد التالية لتنظيم عملية تسليم مباشرات العمل للكوادر التعليمية للعام الدراسي 2023 /2024 كالآتي:



٭ مواعيد البدء بتسليم مباشرات العمل للكويتيين من أعضاء الهيئة التعليمية اعتبارا من الأحد 13 أغسطس.



٭ مواعيد البدء بتسليم مباشرات العمل لغير الكويتيين من أعضاء الهيئة التعليمية اعتبارا من الأحد 20 أغسطس.