

حصل د.نواف العبدالجادر من قسم الإدارة والتسويق في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت على جائزة أفضل باحث من الشباب في مجال الآداب والعلوم الإنسانية للعام الأكاديمي 2023/2024، وهي جائزة تقدم سنويا من قطاع الأبحاث بجامعة الكويت بهدف تقدير الامتياز العلمي وتكريم باحثي الكليات لمساهماتهم البحثية الاستثنائية في التقدم العلمي.



وذكر د.العبدالجادر أنه نشر في مسيرته البحثية 8 أبحاث، 5 منها كانت من تصنيف Q1، كما تم نشر أحد الأبحاث التي شارك فيها والتي تناولت طريقة إعداد البحوث في شفافية عالية لتفادي التلاعب في النشر، في مجلة علمية محكمة ومصنفة على أنها الأولى في العالم في مجال الإدارة حسب تصنيف JCR.



وأوضح أن أحد هذه الأبحاث التي قدمها للجائزة يركز على مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، والمقارنة بين أسباب اختيار الطلبة لريادة الأعمال كمسيرة مهنية بعد التخرج، وكيفية تحفيز الطلبة للتفكير في بدء مشروع، حيث قارن بين مسببات اختيار الطلبة في الكويت والطلبة في الولايات المتحدة لريادة الأعمال كمسيرة مهنية، مشيرا إلى أنه قام بنشر 4 أبحاث في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة.



وأشار د.العبدالجادر إلى أنه ركز على تنوع مواضيع الأبحاث التي نشرها، فكان من ضمن اهتماماته البحثية التركيز على كيفية إعداد دراسات علمية.