أعلنت رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس استفادة أكثر من 8500 إنسان داخل الكويت وخارجها من مشاريع القطاع خلال شهري مايو ويونيو، مؤكدة أن المرأة الكويتية حققت إسهامات جليلة في مجال العمل الإنساني. وقالت البليس إن القطاع النسائي شارك في الحملات الإنسانية التي طرحتها الجمعية في الفترة الماضية مثل حملة 10 آلاف أضحية، وحملة خفف عليهم، وحملة إحياء القرى باليمن الشقيق، كما شاركنا في دعم العديد من الوقفيات مثل وقفية خدمة القرآن، وكفالة الدعاة، ووقفية حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ووقفية حفر الآبار وبناء المساجد ووقف طالب العلم.