ثامر السليم



أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالتكليف د.جاسم الأستاد عددا من القرارات تقضي بحذف وإضافة بعض البرامج والدرجات العلمية لقائمة مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



ونص أحد القرارات على إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بالتخصصات الهندسية بجميع المراحل الجامعية والدراسات العليا في كل من جامعة California State University-East Bay وجامعة Southern Illinois University-Carbondale وجامعة University of Denver في الولايات المتحدة، على أن يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



كما أصدر الأستاد قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في جامعة ‎ University of California San Francisco وجامعة University of South Carolina - Columbia وجامعة Harvard University في الولايات المتحدة، مشترطا أن البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي والدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، على أن يكون البرنامج الدراسي قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج، على أن يسري هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



كما أصدر قرارا يقضي بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية لقائمـــة مؤسســــــات التعليــم العالي في المملكة المتحدة الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.