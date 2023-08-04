تلقت الطالبة المتفوقة آسيا وائل الدعي المباركة والتهنئة من أسرتها ومعلماتها في ثانوية جمانة بنت أبي طالب، وذلك لنجاحها في الثانوية العامة.



ووعدت آسيا الجميع باستمرار المثابرة والاجتهاد في دراستها الجامعية لحصد أعلى الدرجات العلمية بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها ووطنها الكويت الغالي.



ألف مبروك وعقبال الجامعة.



.. وحصة الدعي أهدت تفوقها للكويت ولأسرتها



أهدت الطالبة المتفوقة في الثانوية العامة حصة إبراهيم الدعي من مدرسة جمانة بنت أبي طالب نجاحها إلى بلدها الكويت الغالية وإلى والديها واخواتها وإلى إدارة مدرستها وجميع معلماتها. وأكدت حصة أن النجاح يأتي نتيجة رضا الوالدين والاجتهاد والمثابرة وتنظيم الوقت، ناصحة زميلاتها بالدراسة الجادة من بداية العام الدراسي وعدم إهمال أي فقرة من المنهاج، إضافة إلى التواصل دائما مع المعلمات والسؤال عن أي فقرة غير واضحة.