عاطف رمضان



أظهرت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن إدارة خدمة المواطن أنجزت 28.736 معاملة خلال شهر يوليو الماضي. ووفق الاحصائية، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن هذه المعاملات، منها 349 طلبا إسكانيا جديدا، إضافة إلى إجراء 275 معاملة تخصيص، و424 معاملة للتبادل والتنازل و272 معاملة توثيق وفتح 83 ملفات جديدة تتعلق بالمساكن المؤجرة.



وحسب الإحصائية فإن قسم الاستقبال قدم 285 معاملة لبدل الإيجار و172 شهادة لمن يهمه الأمر، واستطاعت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال باستقبال 2607 مكالمات مباشرة من المواطنين، كما قدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 52 المتمثلة في قطاع الطلبات، وقطاع التوزيع والتوثيق، وقطاع المالية والإدارية. ومجموع عدد المعاملات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني 198 ومجموع عدد الخدمات المنجزة عن طريق تطبيق سهل 23937.