قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن نحو 5077 شابا وناشئا من الجنسين ومن مختلف الأعمار يستفيدون من البرامج والأنشطة الصيفية المتنوعة التي تعقدها الهيئة حاليا في 11 مركزا شبابيا تابعا لها.



وأضاف السبيعي لـ «كونا» أمس أن الأنشطة التي بدأت مطلع شهر يوليو الماضي وتختتم بنهاية أغسطس تتضمن أكثر من 100 نشاط موزعة على 10 برامج متنوعة وتهدف الى استثمار أوقات الشباب وطاقتهم في أمور تعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع. وذكر أن البرامج المقدمة استقطبت الشباب وفق رغباتهم وأعمارهم ما بين أنشطة علمية وثقافية ودينية واجتماعية ورياضية وغيرها إذ تستقبل المراكز النشء والشباب من أعمار 6 سنوات وما فوق، موضحا أن من أهمها برنامج «تجويد القرآن الكريم» إذ تمت إقامة دورات بدراسة علوم التجويد وحفظ الأحاديث النبوية في وقت شهد برنامج «الأكاديميات الرياضية» إقامة أنشطة في ألعاب كرة القدم والسباحة والبادل وعدد من الألعاب القتالية كما تم تخصيص أنشطة رياضية لذوي الإعاقة. ولفت إلى أن الهيئة ركزت على تنمية الجوانب العلمية للشباب وبناء قدراتهم في مجالي العلوم والتكنولوجيا عن طريق عقد دورات تدريبية وورش علمية للشباب ضمن برنامج «وادي الشباب» كما دشنت برنامج «معسكر الصناع» لنشر ثقافة التصنيع والابتكار.



وبين السبيعي أن الهيئة أطلقت برنامج «هواياتي» لتطوير هوايات الشباب وتنميتها من خلال عقد دورات وورش عمل في مجالات متعدده ثقافية وفنية وحرفية وعلمية وغيرها مع التركيز على تعزيز الهوية الوطنية للمتدرب وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، مشيرا الى ان برنامج «أكاديمية الفنون والإعلام» يشهد بدوره إقامة دورات فنية وإعلامية للشباب لتنمية مهاراتهم بهذين المجالين فيما ركز برنامج «قادة المستقبل» على تعزيز روح القيادة للشباب في سن مبكرة عبر إشراكهم بأنشطة تفاعلية وميدانية تعزز هذا الجانب. وأشار إلى أن الهيئة لم تغفل الجانب التراثي إذ تقيم من خلال برنامج «الدورات الحرفية» العديد من الدورات وورش العمل في مركز شباب القادسية الحرفي لتعليمهم مهارات صناعة بعض الحرف اليدوية القديمة مثل صناعة المسابيح والصناديق المبيتة والبوم والاكسسوارات النحاسية والكروشيه وغيرها.