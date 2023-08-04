سعود عبدالعزيز



بتوجيه من محقق مخفر شرق تم احتجاز مواطنين من مواليد «1991 و1997» في حالة غير طبيعية لإهانة ملازم أول في شرطة البيئة.



وقال مصدر امني انه ورد بلاغ من النقطة الأمنية بمجمع بالعاصمة يفيد بوجود شخصين اشتباه بحالة غير طبيعية، وعلى ذلك تم ذهاب قوة المخفر إلى موقع البلاغ، وتمت مشاهدة ملازم أول من مواليد 1989 من منتسبي وزارة الداخلية مقر العمل إدارة شرطة البيئة، حيث ابلغ عن تعرضه لإهانة موظف أثناء تأدية عمله، حيث أوقف الشابين للتدخين داخل مجمع وتبين له أنهما بحالة غير طبيعية، وعليه تمت إحالتهما إلى المخفر، ليأمر المحقق بحجزهما وإحالتهما إلى الأدلة الجنائية لمعرفة طبيعة المادة التي قاما بتعاطيها.