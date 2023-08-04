أظهرت إحصائية صادرة عن قوة الإطفاء العام، أن قطاع الوقاية الذي يرأسه اللواء خالد عبدالله فهد قام بإغلاق 72 منشأة إداريا في يوليو الماضي، حيث تبين أن عددا من الإغلاقات في محافظتي حولي والجهراء بلغ 20 منشأة إداريا لكل منهما وجاءت في الترتيب التالي محافظة مبارك الكبير بعدد 11 منشأة، وفي العاصمة تم إغلاق 9 منشآت، أما محافظة الأحمدي، فبلغ عدد المنشآت المغلقة بها 7، وأخيرا الفروانية بعدد 5 منشآت، أما بالنسبة للمخالفات فجاءت محافظة الفروانية بالترتيب الأول بعدد 115 مخالفة حررت لمنشآت، أما العاصمة فجاءت في الترتيب التالي بعدد 103 مخالفات.