محمد الجلاهمة



كشف حريق اندلع في شقة بمنطقة الجليب عن مصنع للخمور المحلية يديره وافد آسيوي، فيما كاد يودي الحريق بمصنع تلك الخمور، حيث نقل في حالة حرجة الى مستشفى الفروانية، وتم التحفظ على المضبوطات.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية عصر امس يفيد بوجود حريق في بيت عربي بمنطقة جليب الشيوخ.



وعليه تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز الصمود والعارضية إلى موقع الحادث، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور الثاني وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتسليم المصاب الى الطوارئ الطبية.