منصور السلطان



ألقى رجال دوريات عمليات مديرية أمن الأحمدي فجر أمس القبض على مواطن وآخر خليجي من أرباب السوابق يتعاطيان المواد المخدرة وبحوزتهما كوكتيل من المواد المخدرة في منطقة المهبولة.



ووفق مصدر أمني، فقد تم الاشتباه بسيارة تتعرج، وبعد الطلب من قائدها التوقف حاول الهرب فتم إغلاق الطريق أمامه، حيث تبين أن قائدها ومرافقه بحالة تعاط شديدة، وبالاستعلام عنهما تبين أن الأول مواطن، والآخر خليجي، وبتفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على كيس به مادة الكيميكال المخدرة ما يقارب 50 حبة مخدرة نوع «كبتي زنكس سلكوين لاريكا» وأدوات للتعاطي، وعليه تمت إحالتهما والمضبوطات الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة اخرى، أحال رجال دوريات شرطة نجدة الأحمدي مساء أول من امس مواطنا في العقد الثالث من عمره الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه متعاطيا داخل سيارته في منطقة المنقف وبحوزته مواد مخدرة وأدوات تعاط.



وكان بلاغ ورد مساء أول من امس الى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود شخص نائم داخل سيارة متوقفة أسفل عمارة في منطقة المنقف، وعلى الفور توجه رجال شرطة نجدة الأحمدي لموقع البلاغ، حيث تبين أن مواطنا في العقد الثالث من عمره يتعاطى المواد المخدرة داخل سيارته وأغمي عليه فتم إنزاله من السيارة، وبتفتيشه بعد أن أفاق عثر بحوزته على سجائر حشيش وأدوات تعاط.