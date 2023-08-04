عبدالله قنيص



نفى وافد هندي في العقد السادس من عمره، أن يكون قد أرسل أي مقاطع إباحية لامرأة، معربا عن دهشته واستغرابه إزاء البلاغ المسجل بحقه، كما أكد أنه لا يعلم هوية من سجل الهاتف باسمه.



وكانت سيدة في العقد الرابع تقدمت إلى أحد مخافر محافظة مبارك الكبير ببلاغ عن أنها فوجئت برسائل تأتي إليها من هاتف غريب وحينما فتحت الرسائل تبين لها احتواؤها على مقاطع خادشة للحياء، وأنها لا تعرف هوية من أرسل لها هذه المقاطع، وإزاء ما ذكرته السيدة سجلت قضية تحريض على الفسق والفجور وتم إرسال رقم الهاتف المرسل منه المقاطع المذكورة والتي تم تفريغها وإرفاقها في ملف القضية إلى رجال المباحث.



وقال مصدر أمني: تم تحديد هوية صاحب الهاتف من خلال شركات الاتصالات وجرى الاتصال به حيث حضر من تلقاء نفسه وتبين انه وافد هندي من مواليد 1964 وبسؤاله عن واقعة إرسال هذه المقاطع نفى بشكل قاطع أن يكون قد فعل ذلك وأنه لا يعرف الشخص الذي سجل الرقم المعني باسمه، وعليه تم الطلب من المباحث إجراء مزيد من التحريات بشأن الواقعة، على أن تضاف تهم التزوير بحق الشخص الذي استهدف السيدة بالمقاطع إلى جانب القضية الرئيسية وهي التحريض على الفسق والفجور.